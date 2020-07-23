В Гродно после ремонта откроют улицу Кирова, а проспект Янки Купалы - закроют

Источник материала: Tut.by

В Гродно улицу Кирова после ремонта откроют уже в следующий понедельник, 27 июля, а проспект Янки Купалы закроют до 7 августа, сообщает телеканал «Гродно Плюс».



Фото: grodnoplustv.by

Ремонтные работы на улице Кирова вышли на финишную прямую. Здесь уже уложен верхний слой асфальта, и теперь ему нужно время, чтобы укрепиться.

— В воскресенье будет открыто движение легкового транспорта по улице Кирова, общественный транспорт пойдет по улице с понедельника. Но на этом ремонтные работы не останавливаются — с понедельника, с 9.00 будет закрыта улица Буденного — непосредственно под путепроводом до улицы Ленина от Карла Маркса. Там будут проводиться подготовительные работы с последующей укладкой верхнего слоя, — рассказывает первый заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Жук.

Участок Буденного-Карла Маркса-Ленина будет закрыт до 2 августа. С понедельника также будет перекрыт и проспект Янки Купалы — там уже фрезеровали верхний слой и были выявлены серьезные дефекты, особенно в районе путепровода по проспекту Клецкова и улицы Фомичёва, которые требуют устранения.

Проспект Янки Купалы будет закрыт с 27 июля с 9 утра до 7 августа, 16.00, поэтому водителям рекомендуется планировать свои маршруты с учетом этих обстоятельств. Движение общественного транспорта также будет изменено.