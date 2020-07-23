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У жителей Пинска появилась возможность помочь тяжелобольным детям

23.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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У жителей Пинска появилась возможность помочь тяжелобольным детям
У жителей Пинска появилась возможность помочь тяжелобольным детям. Для этого нужно всего лишь собрать пластиковые крышечки в специальные контейнеры, которые установлены в торговых центрах, магазинах и различных учебных заведениях.

В Пинске контейнеры для сбора крышечек можно найти у арт-объекта «Сердце», в школе танцев «ДЭНС», пиццерии «Пицца Итальяна» и во многих других общественных местах. Собранные крышки от ПЭТ-бутылок из-под напитков, бытовой химии и парфюмерии потом сдадут на переработку, а вырученные средства пойдут на реабилитацию ребят с заболеваниями центральной нервной системы (ЦНС). Подобные контейнеры желтого цвета с придуманными героями – «крышариками» – теперь расположены почти во всех регионах страны.

В этом году реализовать проект поможет специальный грузовик, который отправится в 45 городов и иные населенные пункты по всей стране и заберет собранный пластик. Эту необычную инициативу  организуют  учреждение «СоциоЭкоЦентр» в рамках проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки», а воплотить в жизнь и профинансировать помогает унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».

– Новый формат позволит привлечь к проекту больше внимания, ведь раздельный сбор мусора – это не только забота об окружающей среде, но и возможность оказать существенную  помощь, – отмечают в унитарном предприятии «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия». – Предварительно грузовик отправится в рейс в сентябре, точные сроки станут известны позже. Но уже сейчас кураторы проекта из разных городов уверены, что крышек будет много, так как местные жители очень активно их собирают. Это вдохновляет, и мы надеемся, что к концу лета населенных пунктов в маршруте станет еще больше.

Все вырученные средства из проекта отправятся на реабилитацию двух детишек из Жодино с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы – Майи и Тимофея Гурских. Майе 15 лет, Тимофею – 10, обоим ребятам поставлены серьезные диагнозы, а воспитывает их только мама. Сейчас они нуждаются в четырех курсах реабилитации: занятия лечебной физкультурой и массаж заменяют им подвижный образ жизни и не дают мышцам атрофироваться. Реабилитация, запланированная на октябрь-ноябрь этого года, имеет высокую стоимость, и семье не под силу пройти ее за счет собственных средств. Поэтому все деньги, которые получится выручить благодаря проекту «Новая жизнь в обмен на крышечки», пойдут на доброе дело.

Данный проект уже помог подопечным из Минска, Витебска, Сморгони и Речицы. Теперь в помощи нуждается семья Гурских. Немаловажно то, что проект призывает заботиться об экологии, ведь пластик не зарывают в землю, а перерабатывают.

Принять участие в инициативе может каждый желающий. Для этого достаточно лишь не выбрасывать собранные крышки в мусорный ящик, а принести их к желтому контейнеру с «крышариками». Если у вас  уже собрано много крышек и есть желание передать их лично, то можно подать заявку и обсудить механику с региональным координатором. Заявки принимаются в соцсетях «Вконтакте», «Instagram», «Одноклассники» в официальных группах проекта.

Алеся ЯРМОЛЬЧИК,
студентка ГрГУим. Янки Купалы

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