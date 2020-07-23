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Ректор Гродненского государственного университета им. Я. Купалы доцент Ирина Китурко о поддержке студентов в Беларуси

23.07.2020 12:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Всех достижений можно добиться только слаженным трудом, помощи государства и традиций, которые у нас существуют".  Ректор Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, кандидат исторических наук, доцент Ирина Китурко о поддержке студентов в Беларуси.

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"Всех достижений можно добиться только слаженным трудом, помощи государства и традиций, которые у нас существуют".  Ректор Гродненского государственного...
 
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