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"Карантинтревел" предлагает присоединиться к онлайн-экскурсии по Беларуси из любой точки мира

23.07.2020 14:14 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Путешествия по Беларуси в этом году как никогда актуальны. Гиды разных городов нашей страны решили объединиться и предоставить возможность белорусам бесплатно познакомиться с красивейшими местами страны. 

Проект "карантинтревел", который стартовал еще весной, предлагает присоединиться к онлайн-экскурсии по Беларуси из любой точки мира. А с недавних пор проект вернулся и к стандартному, офлайн-формату. 

В одном из красивейших двориков Минска мы встретились с организатором марафона Анной Богдановой. Именно отсюда, из красного дворика, Анна начинает свою экскурсию в рамках проекта. 

Анна Богланова, организатор марафона: "Мало того что он единственный уникальный двор-колодец, это один из самых старых дворов комплексов в Минске. А то, что домик красный, это определила случайность, которая предопределила его судьбу и творческую составляющую. В середине 90-ых облагораживали двор, а краска была только красная. Поэтому дворик и стал красным".

Так как мы - жители этого города, мы проносимся мимо и не замечаем каких-то деталей, тонкостей. И не знаем, что есть в городе даже дворик. 

Замечать красивое в обыденном, смотреть на знакомые улицы взглядом путешественника - на это вдохновляют участники проекта.  Аня объединила более 30 гидов из Беларуси, которые влюблены в свое дело и решили бесплатно познакомить всех желающих с красивыми местами страны.  

Анна Богланова, организатор марафона: "Проект "карантинтревел" - это про поддержку себя, про поддержку коллег, про то, как в это время, когда закрыты границы, мы можем быть полезны. Это не моя идея. Это практика европейская. Я подумала: почему, мы тоже можем в Беларуси такое сделать и показать - у нас столько восхитительных мест и другие города, интересные города".

В марафоне приняли участие гиды из Гродно, Гомеля, Лиды, Мира и других населенных пунктов. 

Анна Богланова, организатор марафона: "Как найти наш проект - по тегу карантин.бай. И здесь вы найдете информацию по всем гидам, экскурсиям в рамках марафона. В конце июля будет организован уже 4-й марафон. Здесь будут формат и офлайн, и онлайн. И я бы хотела, чтобы в нем приняли участие гиды из разных уголков Беларуси. То, что у нас есть, это уникально, и мы должны это знать и этим гордиться. И Беларусь - нация со своей культурой, наследием, и у нас есть что посмотреть и куда съездить".

Каждый может для себя решить - прийти на экскурсию или посмотреть на красивые места через экран монитора. И лишь потом, влюбившись в какое-то место, спланировать маршрут и отправиться в самостоятельное путешествие по Беларуси. 

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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Путешествия по Беларуси в этом году как никогда актуальны. Гиды разных городов нашей страны решили объединиться и предоставить возможность белорусам бесплатно...
 
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