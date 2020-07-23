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"Карантинтревел" предлагает присоединиться к онлайн-экскурсии по Беларуси из любой точки мира
23.07.2020 14:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПутешествия по Беларуси в этом году как никогда актуальны. Гиды разных городов нашей страны решили объединиться и предоставить возможность белорусам бесплатно познакомиться с красивейшими местами страны.
Проект "карантинтревел", который стартовал еще весной, предлагает присоединиться к онлайн-экскурсии по Беларуси из любой точки мира. А с недавних пор проект вернулся и к стандартному, офлайн-формату.
В одном из красивейших двориков Минска мы встретились с организатором марафона Анной Богдановой. Именно отсюда, из красного дворика, Анна начинает свою экскурсию в рамках проекта.
Анна Богланова, организатор марафона: "Мало того что он единственный уникальный двор-колодец, это один из самых старых дворов комплексов в Минске. А то, что домик красный, это определила случайность, которая предопределила его судьбу и творческую составляющую. В середине 90-ых облагораживали двор, а краска была только красная. Поэтому дворик и стал красным".
Так как мы - жители этого города, мы проносимся мимо и не замечаем каких-то деталей, тонкостей. И не знаем, что есть в городе даже дворик.
Замечать красивое в обыденном, смотреть на знакомые улицы взглядом путешественника - на это вдохновляют участники проекта. Аня объединила более 30 гидов из Беларуси, которые влюблены в свое дело и решили бесплатно познакомить всех желающих с красивыми местами страны.
Анна Богланова, организатор марафона: "Проект "карантинтревел" - это про поддержку себя, про поддержку коллег, про то, как в это время, когда закрыты границы, мы можем быть полезны. Это не моя идея. Это практика европейская. Я подумала: почему, мы тоже можем в Беларуси такое сделать и показать - у нас столько восхитительных мест и другие города, интересные города".
В марафоне приняли участие гиды из Гродно, Гомеля, Лиды, Мира и других населенных пунктов.
Анна Богланова, организатор марафона: "Как найти наш проект - по тегу карантин.бай. И здесь вы найдете информацию по всем гидам, экскурсиям в рамках марафона. В конце июля будет организован уже 4-й марафон. Здесь будут формат и офлайн, и онлайн. И я бы хотела, чтобы в нем приняли участие гиды из разных уголков Беларуси. То, что у нас есть, это уникально, и мы должны это знать и этим гордиться. И Беларусь - нация со своей культурой, наследием, и у нас есть что посмотреть и куда съездить".
Каждый может для себя решить - прийти на экскурсию или посмотреть на красивые места через экран монитора. И лишь потом, влюбившись в какое-то место, спланировать маршрут и отправиться в самостоятельное путешествие по Беларуси.
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Путешествия по Беларуси в этом году как никогда актуальны. Гиды разных городов нашей страны решили объединиться и предоставить возможность белорусам бесплатно...
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