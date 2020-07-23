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Продажи новых автомобилей по итогам полугодия продолжают снижаться

23.07.2020 10:58 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Продажи автомобилей из салона по итогам полугодия продолжают снижаться. За январь-июнь в стране реализовано примерно 28 тысяч машин. Это на 13 процентов меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Как будет развиваться ситуация дальше?  И что сегодня  толкает спрос вниз? В "Сфере интересов" - интервью с председателем  Белорусской автомобильной ассоциации.

 
 
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Продажи автомобилей из салона по итогам полугодия продолжают снижаться. За январь-июнь в стране реализовано примерно 28 тысяч машин. Это на 13 процентов меньше, чем...
 
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