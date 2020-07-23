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Продажи новых автомобилей по итогам полугодия продолжают снижаться
23.07.2020 10:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПродажи автомобилей из салона по итогам полугодия продолжают снижаться. За январь-июнь в стране реализовано примерно 28 тысяч машин. Это на 13 процентов меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Как будет развиваться ситуация дальше? И что сегодня толкает спрос вниз? В "Сфере интересов" - интервью с председателем Белорусской автомобильной ассоциации.
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Продажи автомобилей из салона по итогам полугодия продолжают снижаться. За январь-июнь в стране реализовано примерно 28 тысяч машин. Это на 13 процентов меньше, чем...
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