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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Продажи новых автомобилей по итогам полугодия продолжают снижаться Продажи автомобилей из салона по итогам полугодия продолжают снижаться. За январь-июнь в стране реализовано примерно 28 тысяч машин. Это на 13 процентов меньше, чем...

Продажи автомобилей из салона по итогам полугодия продолжают снижаться. За январь-июнь в стране реализовано примерно 28 тысяч машин. Это на 13 процентов меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Как будет развиваться ситуация дальше? И что сегодня толкает спрос вниз? В "Сфере интересов" - интервью с председателем Белорусской автомобильной ассоциации.