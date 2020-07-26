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«Не учли, что за каждым достойным мужчиной стоит достойная женщина». Тихановская проводит пикет в Жлобине

26.07.2020 12:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 11 часов 26 июля в Жлобине в парке культуры и отдыха «Приднепровский» проходит агитационный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской. По предварительным данным, на него собрались более тысячи человек. Что там происходит, можно увидеть в стриме объединенного штаба.

Кандидата в президенты Тихановскую горожане встретили криками «Верым, можам, пераможам».


Светлана Тихановская говорит о том, что «они [те, кто не допустил к выборам Тихановского, Бабарико и Цепкало] не учли, что за каждым достойным мужчиной стоит достойная женщина». Толпа поддерживает ее криками «Молодец».


— Я простая женщина, мать и жена. Я пошла [в политику] ради любви, — говорит Светлана. — Сначала это была любовь к мужу, потом переросла в любовь к народу. Я хочу жить в Беларуси, я обожаю Беларусь… Мы должны жить в безопасной счастливой и богатой стране. И мы в ней жить будем! А сейчас слово против — тюрьма, слово против — штраф… Так быть не должно… Жлобин, помните, только вместе мы сможем построить страну для жизни!


Сегодня же в 15.00 Светлана Тихановская проведет пикет в Речице и Гомеле. В облцентре он пройдет в 20.00 на площадке у ДК «Випра» по улице Юбилейной, 48.

 
Теги: Гомель
 
 
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С 11 часов 26 июля в Жлобине в парке культуры и отдыха «Приднепровский» проходит митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской. По предварительным данным, на...
 
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