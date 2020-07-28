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«Разве ребенок заслуживает такого мучения?» Сельчанка сняла, по какой дороге ездит ее дочь-колясочница

28.07.2020 12:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница деревни Сокольники под Витебском Елена Новикова записала ролик с обращением к президенту. В видео женщина показывает, по какой дороге возит дочь — инвалида-колясочницу — в поликлинику, на кружки, в магазин. Елена рассказывает, что дорогу не ремонтировали уже 35 лет. «Почти полтора километра пути к остановке превращаются для нас с дочкой в настоящую пытку», — говорит женщина.


Алина. Фото: семейный архив

Елена Новикова вместе с 13-летней дочкой Алиной живет в деревне Сокольники, что в пригороде Витебска. Девочка — инвалид с рождения.

— Ниже колена Алина ножки не чувствует. Передвигается дочка только на коляске, она не может ходить ни на костылях, ни на ходунках. Есть у нее и проблемы с почками, — объясняет TUT.BY Елена.

Учится Алина на дому, а вот кружки — по танцам на коляске и лепке, а также занятия музыкой посещает сама. Точнее, ее везде сопровождает мама. Кроме того, девочку нужно возить к врачам в витебскую поликлинику.

Добираться во все места нужно вот по этой дороге со щебнем, которую вы видите на фото и видео. От дома семьи до ближайшей остановки, откуда едет транспорт в Витебск, а также до магазина — 1,3 километра. Алина на инвалидной коляске преодолевает их с трудом.

— Чтобы двигаться вперед, ребенку нужно прилагать очень большие усилия, так как коляска все время застревает в щебенке, колеса проваливаются. Я сама садилась в коляску и ехала — и даже мне было тяжело, — рассказывает Елена. — Коляска бьется, уже меняли колеса. Мы просим сделать нам нормальную дорогу, но в райисполкоме отвечают, что средства есть лишь на то, чтобы посыпать ее щебнем. Хотя по документам тут есть асфальт, но куда он «ушел» — неизвестно. Его здесь никогда не было!

На наиболее трудных участках дороги Елена помогает Алине ехать — сама толкает коляску. Но тогда появляется опасность вовремя не увидеть проезжающие мимо машины.

— Это мучение каждый раз! — комментирует мать. — Проехав по такой дороге на занятие танцами, ребенок уже ничего не захочет. Когда дочь так напрягает мышцы, у нее начинает одна рука трястись. Разве ребенок заслуживает такого мучения? Кроме того, на этой дороге есть еще одна большая проблема — предприятие, на котором находится «бетонодробилка». Здесь постоянный шум, а цементная пыль оседает на все вокруг. Сколько раз деревня жаловалась на это, но толку нет.

По словам женщины, ее бюджет составляет около 800 рублей в месяц: это «детские», пенсия по инвалидности и деньги, которые Елена как опекун получает за уход за дочерью.

— Приходится считать каждую копейку, и на такси мы ездить каждый раз в Витебск и в соседний агрогородок Октябрьская по своим делам не можем. Ездим уже в крайнем случае.

В конце ролика Елена Новикова обращается к президенту:

— Александр Григорьевич, может, вы как-то подействуйте [на эту ситуацию]. Может, до вас дойдет это видео. У меня уже нет сил бороться с нашим Витебском [местной властью]. Они ничего делать не хотят, только обещают.

В видеоролике молодая женщина озвучила еще одну проблему — жилищную. Сельчанка воспитывает дочь одна. Живут они в частном доме, принадлежащем матери Елены. В нем — четыре комнаты, а занимают их 8 человек: Алина, Елена, ее мать с отцом, семья сестры.


Фото: семейный архив

Елена рассказывает, что стоит в Октябрьском сельсовете на очереди на социальное жилье.

— Но никак получить его не можем — ждем своей очереди уже много лет. Везде пишу-пишу, но чиновники отвечают, мол, вы стоите на очереди, вот и стойте, мы ничего для вас сделать не можем. Я согласна и на арендное жилье. Но и его не дают. А в нашем доме нет горячей воды, ношу ребенка — а она уже девочка большая, на руках в баню. И с тазиком с водой бегаю постоянно по дому: у дочки катетеризация восемь раз в день.

Но недавно у Елены появилась надежда получить общежитие в Витебске.

— Председатель городской организации ОО «Белорусское общество инвалидов» Эдуард Аветисян походатайствовал насчет общежития, в котором живут глухонемые люди. Тогда будет проще стать на очередь на квартиру в городе. Потому что у нас на селе сейчас ничего не строится. Если переселимся в Витебск, станет, конечно, проще. Не нужно будет ездить каждый раз вот по этой дороге со щебнем. И будет легче доехать до поликлиники и мест, где дочка ходит на танцы и лепку. Тем более, что дочь загорелась еще и теннисом заниматься. Она очень жизнерадостный, активный ребенок, если бы не сидела на коляске, никто бы и не сказал, что это ребенок с ограниченными возможностями.

Что говорит сельсовет?

— В конце 2019 года улицы в Сокольниках подсыпали щебнем. С 1 января нынешнего года эти дороги передали на баланс «Витрайкомхоза», — говорит и.о. председателя сельсовета Наталья Соколовская. — В 2020-м это предприятие произвело грейдирование дороги и ее подсыпку щебнем. Сейчас эта дорога укатана, в хорошем состоянии. Елена Новикова просит, чтобы там положили асфальт. Мы, конечно, понимаем, что ребенку-инвалиду тяжело передвигаться по проселочной дороге. Но на это средств в бюджете нет.

По поводу жилищной проблемы в сельсовете отметили:

— Елена стоит общей очереди на жилье, а также в очереди на социальное жилье. Но сейчас у нас здесь ничего не строится. А арендного жилья в нашем сельсовете нет.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Жительница деревни Сокольники под Витебском Елена Новикова записала ролик с обращением к президенту. В видео женщина показывает, по какой дороге возит дочь -...
 
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