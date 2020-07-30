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В Узде запретили пить воду из-под крана. Что произошло

30.07.2020 13:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Узде на подъездах домов появились объявления о том, что пить воду из-под крана пока нельзя, сообщили TUT.BY горожане. Жителям рекомендуют ее вначале кипятить, пить бутилированную или приходить за питьевой водой в определенные точки города — туда ее будут подвозить бесплатно.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Запрет введен из-за того, что регистрируются случаи ухудшения качества воды по микробиологическим показателям.

Набрать питьевой воды можно ежедневно с 6 до 10 часов, с 12 до 14, с 18 до 21:

  • на Красной площади;
  • у автовокзала;
  • на бульваре Дзержинского.

TUT.BY пока не далось получить комментарий у руководства Слуцкого водоканала (именно они сейчас отвечают за водоснабжение Узды) относительно сроков и более конкретных причин запрета — мы его ждем. Известно лишь, что «разрабатывается и реализуется план по улучшению качества водопроводной воды в Узде», — так написано в объявления на подъездах домов.

Напомним, недавно коллапс с водопроводной водой случился в Минске — почитать о нем можно здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Жителям рекомендуют воду вначале кипятить, пить бутилированную или приходить за питьевой водой в определенные точки города - туда ее будут подвозить бесплатно.
 
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