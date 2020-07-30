В Узде запретили пить воду из-под крана. Что произошло

Источник материала: Tut.by

В Узде на подъездах домов появились объявления о том, что пить воду из-под крана пока нельзя, сообщили TUT.BY горожане. Жителям рекомендуют ее вначале кипятить, пить бутилированную или приходить за питьевой водой в определенные точки города — туда ее будут подвозить бесплатно.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Запрет введен из-за того, что регистрируются случаи ухудшения качества воды по микробиологическим показателям.

Набрать питьевой воды можно ежедневно с 6 до 10 часов, с 12 до 14, с 18 до 21:

на Красной площади;

у автовокзала;

на бульваре Дзержинского.

TUT.BY пока не далось получить комментарий у руководства Слуцкого водоканала (именно они сейчас отвечают за водоснабжение Узды) относительно сроков и более конкретных причин запрета — мы его ждем. Известно лишь, что «разрабатывается и реализуется план по улучшению качества водопроводной воды в Узде», — так написано в объявления на подъездах домов.

Напомним, недавно коллапс с водопроводной водой случился в Минске — почитать о нем можно здесь .