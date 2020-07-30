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«Штаб Тихановской не работал со Шкляровым». Что известно про задержанного политтехнолога

30.07.2020 16:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

29 июля телеканал ОНТ показал расследование, в котором утверждалось, что политтехнолог Виталий Шкляров, который работал на выборах в Грузии и России, США и Германии, мобилизовал протестный электорат вокруг Тихановского. В эфире показали оперативную съемку с участием задержанного модератора соцсетей Дмитрия Попова, где тот говорит, что Шкляров давал задания и ему, и Тихановскому, — и всех контролировал. Сам Виталий Шкляров до задержания заявлял, что даже не знаком с Сергеем Тихановским и никогда с ним не сотрудничал. В штабе Светланы Тихановской TUT.BY сообщили, что никаких контактов с политтехнологом Шкляровым не было.


Виталий Шкляров. Фото: day.gudkov.ru

Виталий Шкляров позиционирует себя как «американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова». Ему 44 года, он гражданин Беларуси и родом из Гомеля, но жил в Штатах, его жена и ребенок — граждане США. В 2019 году Виталий принимал участие в «Минском форуме», активно комментировал политическую ситуацию в Беларуси, в том числе для иностранных медиа.

Вечером 29 июня в 19:11 он успел написать в своем телеграмм-канале, что его арестовали. В вечерних новостях того же дня, в 20:30, вышло «расследование» о том, что Шкляров был не просто консультантом проекта «Страна для жизни», а фактически мобилизовал протестный электорат вокруг блогера Тихановского, контролировал его и модератора соцсетей Дмитрий Попова, оба третий месяц находятся в СИЗО.

В сюжете ОНТ показана оперативная съемка (то ли допроса следователем, то ли опроса оперативником), где Дмитрий Попов рассказывает, как его задержали неизвестные люди в штатском в России, фактически заставили писать статьи, обличающие российскую власть. Стоял за этим, по словам Попова, Виталий Шкляров. Позже, рассказал обвиняемый, политтехнолог велел ему приехать в Беларусь и уже здесь заниматься политикой — войти в команду Сергея Тихановского и вести соцсети проекта «Страна для жизни».

— Тихановский получал задания от Шклярова, — поясняет на оперативной съемке Попов. — А Шкляров через меня контролировал Тихановского.

— Сегодня Шкляров задержан, — сообщает автор сюжета. —  Ему предстоит объясниться, зачем внедрял в предвыборные штабы кандидатов своих агентов, мобилизировал вокруг Тихановского протестный электорат, а главное — в чьих интересах.

В качестве кого Виталий Шкляров задержан, по каким статьям уголовного кодекса он подозревается или обвиняется, авторы расследования не сообщают. Не удалось это пока выяснить и в Следственном комитете, где занимаются расследованием по делу Сергея Тихановского.

А вот что говорят в штабе кандидата в президенты Светланы Тихановской.

— Мы узнали об этой ситуации, когда нам начали звонить журналисты и спрашивать, что связывает штаб с Виталием Шкляровым, — говорит пресс-секретарь Анна Красулина. — Никаких контактов у Светланы Тихановской и других членов штаба со Шкляровым не было. Да, он как политтехнолог писал о Сергее Тихановском и его проекте, но посмотрите его интервью — он говорил, что не работает на Сергея. И у нас в штабе никто не слышал о том, чтобы он работал у него. Может быть, когда-то контакты с Тихановским у него и были, но об этом никто не знает, и я не думаю, что Шкляров бы отказывался их признавать. Комментировать то, что заявляет человек на оперативной съемке (Дмитрий Попов — Прим. TUT.BY), мы не можем, поскольку не знаем даже, в каких условиях велась эта съемка, в каком положении находится обвиняемый, которого третий месяц содержат в СИЗО.

Виталий Шкляров активно комментировал избирательную кампанию в Беларуси, не только проект Тихановского, но также Валерия Цепкало, Виктора Бабарико и Александра Лукашенко.

—  С Тихоновским я ни разу не сотрудничал, — говорил политтехнолог в интервью «Радыё Свабода». — Возможно, мы когда-то где-то пересекались, так как Гомель не очень большой (и Шкляров, и Тихановский родом из Гомеля). Но когда Сергей занимался видеопродукцией, я уже не жил в Беларуси, учился в Германии. Лично я Тихановского не знаю, ни разу с ним не разговаривал. Как может быть политтехнологом тот, кто с клиентом ни разу не виделся?

Главным политтехнологом Сергея Тихановского Шкляров называл Александра Лукашенко:

— Администрация президента, которая не умеет работать и 26 лет действует одинаково, сделала все для того, чтобы появился Тихановский. Они сделали все, чтобы эти люди стояли по три часа в километровой очереди, чтобы поставить подпись за Тихановского.

С точки зрения политических технологий Тихановский, по мнению Шклярова, «часто действовал непродуманно».

— Если бы я был Сергеем Тихановским, то я бы делал это более эффективно и круто. Не делал бы частично детских ошибок. Но в этом его мощь. Новичок всегда силен тем, что он искренен и он делает это от души. Если бы этим занялся более-менее профессиональный человек, то можно было бы многое сделать лучше. Но не факт. Возможно, секрет его успеха именно в том, какой он и как он это делает.

Виталий Шкляров в своей статье российской газеты «Ведомости» называл Тихановского «альтернативой Александру Лукашенко», «белорусским Навальным» и «белорусским Шарием».

—  Тысячи людей приходят поставить свою подпись за кого угодно, лишь не за действующего президента, эта идея находит отклик, — объяснял он успех Тихановского. — Его основная аудитория — вчерашний электорат Лукашенко: обыватель, мало интересующийся политикой. Сам Тихановский не идет с позитивным месседжем, как строить «страну для жизни», а нещадно критикует действующую власть. Что, кстати, роднит его с молодым Лукашенко образца 1994 года, тот тоже пришел к власти, проецируя народный гнев на недееспособную постсоветскую номенклатуру.

— Я даже не пошевелил пальцем, чтобы помочь ему, — отвечал Шкляров на вопрос, имеет ли он отношение к проекту Тихановского. — Человек просто едет и разговаривает с людьми. Для Беларуси это аномалия (…). Уберите Тихановского и поставьте Петрова или Сидорова, будет то же самое. Тихановский просто стал острием копья. Он стал тем человеком, который олицетворяет движение, которое никуда не денется. Будет еще хуже. Ведь у людей, которые во что-то верят, забрали их веру. Мы знаем, начиная от крестовых походов и заканчивая послевоенным атеизмом, что это плохо кончается, когда у людей, которые во что-то верят, забирают их веру. Это не пройдет просто так, и в истории много тому примеров.

Виталий Шкляров был задержан 29 июня в Гомеле, куда он приехал к матери. Она сообщила «Радыё Свабода», что Виталий пошел на рынок и не вернулся, его схватили и увезли в Минск. Причины задержания семье неизвестны.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В штабе Светланы Тихоновской TUT.BY сообщили, что никаких контактов с политтехнологом Шкляровым не было.
 
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