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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГАИ фиксирует рост аварий с участием велосипедистов За полгода под колеса попал 21 любитель экотранспорта. Сотрудники Госавтоинспекции с велосипедистами проводят профилактические беседы - напоминают правила...

За полгода под колеса попал 21 любитель экотранспорта. Сотрудники Госавтоинспекции с велосипедистами проводят профилактические беседы - напоминают правила дорожного движения, рекомендуют использовать велодорожки и спешиваться при переходе проезжей части. В целях безопасности обновили велодорожку на проспекте Дзержинского - там появилась дополнительная разметка.Внимательными сотрудники ГАИ рекомендуют быть и водителям. Особенно при подъезде к пешеходным переходам. Автолюбителям советуют остановиться, убедиться в отсутствии велосипедистов и продолжить движение.