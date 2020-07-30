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ГАИ фиксирует рост аварий с участием велосипедистов
30.07.2020 16:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа полгода под колеса попал 21 любитель экотранспорта. Сотрудники Госавтоинспекции с велосипедистами проводят профилактические беседы - напоминают правила дорожного движения, рекомендуют использовать велодорожки и спешиваться при переходе проезжей части. В целях безопасности обновили велодорожку на проспекте Дзержинского - там появилась дополнительная разметка.
Внимательными сотрудники ГАИ рекомендуют быть и водителям. Особенно при подъезде к пешеходным переходам. Автолюбителям советуют остановиться, убедиться в отсутствии велосипедистов и продолжить движение.
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За полгода под колеса попал 21 любитель экотранспорта. Сотрудники Госавтоинспекции с велосипедистами проводят профилактические беседы - напоминают правила...
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