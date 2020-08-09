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В Минске пройдут живые концерты

09.08.2020 09:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Так сложилось, что для белорусов выборы  - это не только значимое государственное событие, но еще и настоящий праздник. В Минске почти на каждой восьмой территории для голосования пройдут живые концерты. Всего импровизированных сцен - 154. В списке артистов народные и заслуженные. Инна Афанасьева, Алена Ланская, Виктория Алешко, Александр Солодуха и "Песняры". Всего полсотни вокалистов и коллективов. Большинство из них отдали свой голос досрочно, чтобы сегодня настроить голоса избирателей на мажорный лад. 


 
Теги: Минск
 
 
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Так сложилось, что для белорусов выборы  - это не только значимое государственное событие, но еще и настоящий праздник. В Минске почти на каждой восьмой территории...
 
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