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В Минске пройдут живые концерты
09.08.2020 09:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТак сложилось, что для белорусов выборы - это не только значимое государственное событие, но еще и настоящий праздник. В Минске почти на каждой восьмой территории для голосования пройдут живые концерты. Всего импровизированных сцен - 154. В списке артистов народные и заслуженные. Инна Афанасьева, Алена Ланская, Виктория Алешко, Александр Солодуха и "Песняры". Всего полсотни вокалистов и коллективов. Большинство из них отдали свой голос досрочно, чтобы сегодня настроить голоса избирателей на мажорный лад.
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Так сложилось, что для белорусов выборы - это не только значимое государственное событие, но еще и настоящий праздник. В Минске почти на каждой восьмой территории...
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