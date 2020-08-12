В ЦУМе распылили газ из баллончика, но эвакуации не было

Источник материала: Tut.by

В Минске в ЦУМе распылили перцовый газ из баллончика. Эвакуации не было. Эту информацию TUT.BY подтвердили в милиции.

— Был конфликт между двумя мужчинами, один из них распылил газ из баллончика, — рассказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. — Это предварительная информация.

Никакой эвакуации не проводилось, магазин работает в прежнем режиме.