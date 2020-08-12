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В ЦУМе распылили газ из баллончика, но эвакуации не было
12.08.2020 14:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске в ЦУМе распылили перцовый газ из баллончика. Эвакуации не было. Эту информацию TUT.BY подтвердили в милиции.
— Был конфликт между двумя мужчинами, один из них распылил газ из баллончика, — рассказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. — Это предварительная информация.
Никакой эвакуации не проводилось, магазин работает в прежнем режиме.
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В Минске в ЦУМе распылили газ из перцового баллончика. Эвакуации не было. Эту информацию TUT.BY подтвердили в милиции.
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