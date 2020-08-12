ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле суд на четвертом заседании наконец вынес решение по странному делу сына независимых журналистов

12.08.2020 14:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня суд Центрального района Гомеля закончил рассмотрение административного дела 18-летнего сына гомельских журналистов независимых изданий БелаПАН и «КП в Беларуси» Юрия Германовича. Его обвиняют в мелком хулиганстве: якобы молодой человек приставал к прохожим и размахивал руками — за что и был задержан сотрудниками милиции. На четвертом заседании суд вынес свой вердикт.


Фото: Елена Бычкова

Парня признали виновным в мелком хулиганстве и назначили наказание в виде штрафа в размере двух базовых величин.

Напомним, в День независимости учащегося колледжа искусств им. Соколовского Юрия Германовича и его приятеля, школьника Игоря Матюшкина, на улице Трудовой в Гомеле задержали сотрудники ОМОН и отвели в микроавтобус, после чего отвезли в отделение милиции Центрального района. Игоря вскоре отпустили, так как он несовершеннолетний, а на Юрия составили протокол за мелкое хулиганство и отправили в ИВС, где он находился до девяти вечера. А потом парню пришла повестка в суд.

Из материалов следует, что Германовича задержали за то, что он, «находясь в общественном месте, умышленно из хулиганских побуждений назойливо приставал к гражданам, размахивал руками, мешал проходу, держал их за руки и препятствовал их свободе передвижения, чем нарушил общественный порядок и спокойствие граждан». Парень с протоколом категорически не согласен и говорит, что ничего не нарушал, а просто шел с приятелем на пляж.

На прошлом судебном заседании адвокат обвиняемого Сергей Краснов ходатайствовал предоставить суду данные журнала выдачи персональных регистраторов информации системы «Дозор», которые зачастую находятся у сотрудников ОМОНа во время выполнения ими заданий. Ведь если на груди сотрудников ОМОНа Евгения Архипенко и Сергея Женило, которые задерживали парней и составляли на них протоколы, 3 июня работали регистраторы, то можно и установить, всю картину происходящего.

Сегодня в суде сообщили, что показать видео не представляется возможным — оно удалено. Кстати, ранее, Краснов также ходатайствовал перед судом истребовать запись с камер видеонаблюдения, установленных на фасаде ювелирного магазина. «Если подзащитный действительно ходил и размахивал руками и приставал к прохожим, это будет видно на записи», — посчитал защитник. Но суд ходатайство отклонил.

—  При этом позже в суде был предоставлен рапорт о том, что информация с камер наблюдения за данное число не сохранилась. Что интересно, ответ подписан не директором магазина «Зико», на котором установлены камеры, а начальником ЦОВД. Насколько можно доверять этому рапорту, решать суду. Лично у меня он вызывает сомнения.

Более того, адвокат обратил внимание на расхождения в милицейских рапортах и их же показаниях в суде.

— Согласно рапорта Архипенко, когда он и его напарник подошли к Германовичу, тот, невзирая на их появление, продолжал активно жестикулировать, приставать к гражданам и не реагировал на их устные требования прекратить свое поведение. В судебном же заседании оба сотрудника ОМОН пояснили, что сами они не видели, что бы Германович или второй молодой человек в их присутствии к кому-то приставали — мол, когда они подошли к Германовичу и второму молодому человеку, то они между собой общались и активно жестикулировали руками. Но это не нарушение закона.

Германович, уверен адвокат, был задержан не за хулиганство, а за ношение майки «Страна для жизни», которую ему подарили родители.

— В первом судебном заседании по данному административному делу был опрошен отец Игоря Матюшкина, Юрий Леонидович. Он подтвердил суду, что в тот день его сын вместе с Германовичем собирались на пляж. После ему позвонил участковый инспектор и сообщил, что его сына задержали сотрудники ОМОН. На вопрос, за что, получил ответ, что ничего страшного — просто у него есть друг «оппозиционной наклонности». То есть никто никого за руки не хватал, не пугал, а просто шел с другом оппозиционной наклонности. За это несовершеннолетнего задержали и доставили в отдел милиции.

— Составлен протокол за мелкое хулиганство. Статья 17.1 КоАП РБ звучит как оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок. То есть не назойливое приставание к гражданам, а оскорбительное, — и данное действие должно быть обязательно соединено с другими действиями, нарушающими общественный порядок. Как можно оценить понятие «оскорбительное приставание к гражданам»? Для этого должны быть граждане, которые укажут на лицо, и пояснят, что именно их оскорбило в его поведении. В чем конкретно выразилось оскорбление? И было ли оно вообще? Где в материалах административного дела граждане, которые бы заявили, что кто-то мешал их проходу? Где эти мужчина и женщина? В материалах административного дела их нет.

Напомним, ранее свидетели по делу — сотрудники ОМОН, которые задерживали парней и составляли на них протоколы Евгений Архипенко и Сергей Женило рассказали, что 3 июня якобы на молодежь пожаловалась пара гомельчан, правда как зовут обратившихся, сотрудники милиции так и не вспомнили. «Они сказали, что не хотят давать свои данные», — пояснили омоновцы.

Более того, после показаний сотрудников ОМОН обвиняемый Германович сообщил суду, что задерживали его совсем не эти люди, которые дают показания в суде, а другие сотрудники в штатском.

 

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня суд Центрального района Гомеля закончил рассмотрение административного дела 18-летнего сына гомельских журналистов независимых изданий БелаПАН и «КП в...
 
Новости дня
Новости общества
 
В ЦУМе распылили газ из баллончика, но эвакуации не было
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика