В Гомеле суд на четвертом заседании наконец вынес решение по странному делу сына независимых журналистов

Источник материала: Tut.by

Сегодня суд Центрального района Гомеля закончил рассмотрение административного дела 18-летнего сына гомельских журналистов независимых изданий БелаПАН и «КП в Беларуси» Юрия Германовича. Его обвиняют в мелком хулиганстве: якобы молодой человек приставал к прохожим и размахивал руками — за что и был задержан сотрудниками милиции. На четвертом заседании суд вынес свой вердикт.



Фото: Елена Бычкова

Парня признали виновным в мелком хулиганстве и назначили наказание в виде штрафа в размере двух базовых величин.

Напомним, в День независимости учащегося колледжа искусств им. Соколовского Юрия Германовича и его приятеля, школьника Игоря Матюшкина, на улице Трудовой в Гомеле задержали сотрудники ОМОН и отвели в микроавтобус, после чего отвезли в отделение милиции Центрального района. Игоря вскоре отпустили, так как он несовершеннолетний, а на Юрия составили протокол за мелкое хулиганство и отправили в ИВС, где он находился до девяти вечера. А потом парню пришла повестка в суд.

Из материалов следует, что Германовича задержали за то, что он, «находясь в общественном месте, умышленно из хулиганских побуждений назойливо приставал к гражданам, размахивал руками, мешал проходу, держал их за руки и препятствовал их свободе передвижения, чем нарушил общественный порядок и спокойствие граждан». Парень с протоколом категорически не согласен и говорит, что ничего не нарушал, а просто шел с приятелем на пляж.

На прошлом судебном заседании адвокат обвиняемого Сергей Краснов ходатайствовал предоставить суду данные журнала выдачи персональных регистраторов информации системы «Дозор», которые зачастую находятся у сотрудников ОМОНа во время выполнения ими заданий. Ведь если на груди сотрудников ОМОНа Евгения Архипенко и Сергея Женило, которые задерживали парней и составляли на них протоколы, 3 июня работали регистраторы, то можно и установить, всю картину происходящего.

Сегодня в суде сообщили, что показать видео не представляется возможным — оно удалено. Кстати, ранее, Краснов также ходатайствовал перед судом истребовать запись с камер видеонаблюдения, установленных на фасаде ювелирного магазина. «Если подзащитный действительно ходил и размахивал руками и приставал к прохожим, это будет видно на записи», — посчитал защитник. Но суд ходатайство отклонил.

— При этом позже в суде был предоставлен рапорт о том, что информация с камер наблюдения за данное число не сохранилась. Что интересно, ответ подписан не директором магазина «Зико», на котором установлены камеры, а начальником ЦОВД. Насколько можно доверять этому рапорту, решать суду. Лично у меня он вызывает сомнения.

Более того, адвокат обратил внимание на расхождения в милицейских рапортах и их же показаниях в суде.

— Согласно рапорта Архипенко, когда он и его напарник подошли к Германовичу, тот, невзирая на их появление, продолжал активно жестикулировать, приставать к гражданам и не реагировал на их устные требования прекратить свое поведение. В судебном же заседании оба сотрудника ОМОН пояснили, что сами они не видели, что бы Германович или второй молодой человек в их присутствии к кому-то приставали — мол, когда они подошли к Германовичу и второму молодому человеку, то они между собой общались и активно жестикулировали руками. Но это не нарушение закона.

Германович, уверен адвокат, был задержан не за хулиганство, а за ношение майки «Страна для жизни», которую ему подарили родители.

— В первом судебном заседании по данному административному делу был опрошен отец Игоря Матюшкина, Юрий Леонидович. Он подтвердил суду, что в тот день его сын вместе с Германовичем собирались на пляж. После ему позвонил участковый инспектор и сообщил, что его сына задержали сотрудники ОМОН. На вопрос, за что, получил ответ, что ничего страшного — просто у него есть друг «оппозиционной наклонности». То есть никто никого за руки не хватал, не пугал, а просто шел с другом оппозиционной наклонности. За это несовершеннолетнего задержали и доставили в отдел милиции.

— Составлен протокол за мелкое хулиганство. Статья 17.1 КоАП РБ звучит как оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок. То есть не назойливое приставание к гражданам, а оскорбительное, — и данное действие должно быть обязательно соединено с другими действиями, нарушающими общественный порядок. Как можно оценить понятие «оскорбительное приставание к гражданам»? Для этого должны быть граждане, которые укажут на лицо, и пояснят, что именно их оскорбило в его поведении. В чем конкретно выразилось оскорбление? И было ли оно вообще? Где в материалах административного дела граждане, которые бы заявили, что кто-то мешал их проходу? Где эти мужчина и женщина? В материалах административного дела их нет.

Напомним, ранее свидетели по делу — сотрудники ОМОН, которые задерживали парней и составляли на них протоколы Евгений Архипенко и Сергей Женило рассказали, что 3 июня якобы на молодежь пожаловалась пара гомельчан, правда как зовут обратившихся, сотрудники милиции так и не вспомнили. «Они сказали, что не хотят давать свои данные», — пояснили омоновцы.

Более того, после показаний сотрудников ОМОН обвиняемый Германович сообщил суду, что задерживали его совсем не эти люди, которые дают показания в суде, а другие сотрудники в штатском.