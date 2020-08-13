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Фотофакт: в Гомеле с центральных улиц убирают стены из петуний
13.08.2020 16:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГОМЕЛЬ, 13 авг – Sputnik. Рабочие предприятия "Красная гвоздика" разбирают железные каркасы с петуньями, хотя цветы еще не завяли.
Стены из петуний появились в Гомеле ко Дню Независимости на площади Ленина, улицах Советской и Кирова. Для создания красоты потребовалось более 12 тысяч горшков с цветами.
Идея принадлежит руководству горисполкома, а детальной проработкой проекта занимался ландшафтный отдел "Красной гвоздики".
© Sputnik / Мария Амелина
Стойки с цветами демонтируют ради спасения красоты от вандализма
Местному изданию "Гомельские ведомости" главный инженер предприятия Сергей Боголюбский пояснил, что стойки с цветами демонтируют ради спасения красоты, так как во время
Демонтированные конструкции будут храниться на территории предприятия. Специалисты проведут профилактику цветов, заменят горшки и ко Дню города, который пройдет в сентябре, установят на прежних местах.
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Вертикальные стойки из многочисленных разноцветных петуний простояли в центре города больше месяца.
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