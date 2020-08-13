Фотофакт: в Гомеле с центральных улиц убирают стены из петуний

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГОМЕЛЬ, 13 авг – Sputnik. Рабочие предприятия "Красная гвоздика" разбирают железные каркасы с петуньями, хотя цветы еще не завяли.

Стены из петуний появились в Гомеле ко Дню Независимости на площади Ленина, улицах Советской и Кирова. Для создания красоты потребовалось более 12 тысяч горшков с цветами.

Идея принадлежит руководству горисполкома, а детальной проработкой проекта занимался ландшафтный отдел "Красной гвоздики".

© Sputnik / Мария Амелина Стойки с цветами демонтируют ради спасения красоты от вандализма

Местному изданию "Гомельские ведомости" главный инженер предприятия Сергей Боголюбский пояснил, что стойки с цветами демонтируют ради спасения красоты, так как во время несанкционированных акций они подверглись вандализму.

Демонтированные конструкции будут храниться на территории предприятия. Специалисты проведут профилактику цветов, заменят горшки и ко Дню города, который пройдет в сентябре, установят на прежних местах.