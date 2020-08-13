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Четвертые сутки не знаем, что с близкими: что происходит у ЦИП на Окрестина

13.08.2020 16:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг - Sputnik. Многие, кто сейчас находится возле ЦИП на Окрестина, уже четвертые сутки не могут узнать, где их родные и все ли с ними в порядке. Люди дежурят часами, уходят, потом возвращаются. Женщины не сдерживают слез, мужчины не стесняются в выражениях. Сегодня здесь более 500 человек, которых объединяет одна беда.

Корреспондент Sputnik своими глазами увидел все, что происходит на Окрестина днем в четверг.

Не можем ждать

Минчанам, которые уже несколько дней живут в неизвестности, помогают волонтеры. Они составляют списки, приносят воду и продукты и оставляют их в специально отведенном месте, поддерживают словами. По их данным, информация о задержанных, которые находятся в ИВС на Окрестина, появится в 17:00.

© Sputnik
Многие четвертые сутки не могут узнать, где их близкие

В какой-то момент сотрудники ОМОН и военнослужащие внутренних воск МВД пытаются оттеснить людей от забора ЦИП.

"Вы должны находиться в 300 метрах от режимного объекта", - говорит представитель правоохранительных органов, следящий за выполнением приказа.

Волонтер пытается уговорить людей отойти в глубь парка, но они не соглашаются.

© Sputnik
Военнослужащие внутренних воск МВД пытаются оттеснить людей от забора ЦИП

"Мы не можем больше ждать", - говорят измученные переживаниями родственники задержанных. Они до сих пор ничего не знают о судьбе своих близких, с задержания которых уже прошло несколько суток.

Людей даже не пугают силовики с автоматами за спинами, которые стоят за спиной у переговорщика от правоохранительных органов. Силовикам передают списки, составленные волонтерами, где записаны данные людей, о судьбе которых после задержания родственникам ничего неизвестно. После этого напряженность немного уменьшается.

Их бьют!

Люди возмущаются действиями силовиков, призывают к народному порицанию сотрудников ОМОН. Вокруг пожилой женщины с гипсом на руке, у которой задержан сын, собралась группа сочувствующих. Сама она пострадала, когда пыталась остановить машины, выезжающие из ЦИП.

© Sputnik
Минчанам помогают волонтеры

"Ему руку вывернули, он весь черный. Он рассказал, как их перевозят в автозаках", - говорит она и не может сдержать рыданий. По ее словам, задержанных бросают на пол, если они начинают разговаривать, вставляют в рот кляп.

Женщина в шоке от действий силовиков настолько, что ее захлестывают эмоции. "Выводят сюда во двор бьют. А потом еще как бьют: становятся, как ручеек, и ремнями. Если ты не идешь, то веревку завязывают и тянут друг за другом", - рассказывает она о зверствах.

© Sputnik
Женщины не смогут сдержать слезы

В этот момент неподалеку плачет еще чья-то мама. Она опирается на дерево и закрывает глаза рукой.

Силовиков зомбируют

Мужчина, представившийся Сергеем Лазарем, рассказал о том, как задержали его сына еще 9 августа. Он не хотел пускать парня к Стеле, но тот все же настоял. Они все время созванивались, а ближе к часу ночи мужчина поехал забрать сына домой. Однако его телефон не отвечал, а девушка, с которой он был, рассказала, что его задержали. Только сегодня, благодаря волонтерам, минчанин узнал, что сына осудили на 12 суток.

Очевидец событий Сергей Лазар рассказал, что задержали всех, кто был рядом с домом - в том числе и хозяина

Лазар решил поделится с присутствующими содержанием своего разговора с представителями ГАИ. По его словам, они все уверены, что участникам акций протеста кто-то платит.

"Их кто-то зомбирует. Они верят, что дети получают деньги за каждую разбитую фару. Нас просто сталкивают лбами", - посетовал он.

© Sputnik
Воду и продукты приносят также волонтеры

Общую атмосферу отчаяния немного разбавляют небезразличные белорусы, которые приехали на Окрестина, чтобы поддержать родственников задержанных. Они предлагают кофе, воду и даже подвезти домой. Глядя на эту теплоту и заботу по отношению к незнакомым людям, хочется верить, что белорусы выстоят в любой ситуации, ведь у них есть самое главное - солидарность и взаимоподдержка.

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Теги: Минск
 
 
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Родственники задержанных составляют списки и передают их волонтерам, чтобы узнать хоть какую-то информацию о них.
 
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