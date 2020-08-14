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В Минске протестующие вновь выходят на улицы
14.08.2020 08:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске и других городах Беларуси начинаются ненасильственные акции протеста. Люди выходят на улицы, чтобы сказать свое нет издевательствам и избиениям, которым подвергали задержанных правоохранители.
Вот что сейчас происходит напротив универмага «Беларусь» — в цепь солидарности выстроились врачи.
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В Минске и других городах Беларуси начинаются ненасильственные акции протеста.
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