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Одного из задержанных на акциях протеста в Минске украинцев отпустят
14.08.2020 09:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг – Sputnik. Украинец, задержанный в ходе акций протеста в Беларуси, будет отпущен, он заплатит штраф, а затем вернется домой, об этом сообщил украинский заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.
Как ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский, в ходе
© Sputnik / Виктор Толочко
Енин пояснил, что ведомство работает с белорусскими властями, "консулы постоянно на связи с белорусскими коллегами".
"Мы на контакте с белорусскими властями и достигли предварительной договоренности, что один из задержанных завтра (в пятницу – ред.) оплатит штраф и сможет таким образом снять свои вопросы с властями…", - приводит слова Енина сайт "Громадское радио".
Он отметил, что определить местонахождение задержанных, а также получить возможность посетить их
Массовые несанкционированные акции протеста начались в Беларуси после оглашения результатов выборов президента, которые прошли 9 августа. По данным ЦИК, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов избирателей.
Акции проходят ежедневно, начиная с воскресенья. В отношении протестующих правоохранители применяли спецсредства, в частности, слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По состоянию на утро четверга количество задержанных достигло 6,7 тысячи человек.
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После выборов, которые прошли в Беларуси в воскресенье, начались акции, в ходе которых было задержано около 6,7 тысяч человек.
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