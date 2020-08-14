Одного из задержанных на акциях протеста в Минске украинцев отпустят

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 авг – Sputnik. Украинец, задержанный в ходе акций протеста в Беларуси, будет отпущен, он заплатит штраф, а затем вернется домой, об этом сообщил украинский заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Как ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский, в ходе протестов в Беларуси были задержаны трое украинских граждан , проводится работа по их освобождению.

Енин пояснил, что ведомство работает с белорусскими властями, "консулы постоянно на связи с белорусскими коллегами".

"Мы на контакте с белорусскими властями и достигли предварительной договоренности, что один из задержанных завтра (в пятницу – ред.) оплатит штраф и сможет таким образом снять свои вопросы с властями…", - приводит слова Енина сайт "Громадское радио".

Он отметил, что определить местонахождение задержанных, а также получить возможность посетить их очень сложно . Тем не менее, всем украинцам будет предоставлена правовая помощь.

Массовые несанкционированные акции протеста начались в Беларуси после оглашения результатов выборов президента, которые прошли 9 августа. По данным ЦИК, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов избирателей.

Акции проходят ежедневно, начиная с воскресенья. В отношении протестующих правоохранители применяли спецсредства, в частности, слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По состоянию на утро четверга количество задержанных достигло 6,7 тысячи человек.

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