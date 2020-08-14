Источник материала: Tut.by

Прямо сейчас сотрудники Минского метрополитена выходят на акцию протеста. Вот что происходит на площади Независимости, где находится здание управления подземки. Корреспонденты TUT.BY наблюдают за ситуацией.





Сотрудники метро стоят с листовками «Мы за честный подсчет голосов» и «Следующая станция — «Новый президент». Есть у них в руках и большой бело-красно-белый флаг.

Начальник службы электроснабжения Минского метрополитена Мышковский Александр вышел к сотрудникам и спокойно попросил обеспечить работу метро.

Они ответили, что все в порядке, подземка работает в штатном режиме. Работники поясняют, что против метрополитена они не выступают.







