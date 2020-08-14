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Сотрудники Минского метрополитена выходят на акцию протеста
14.08.2020 12:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прямо сейчас сотрудники Минского метрополитена выходят на акцию протеста. Вот что происходит на площади Независимости, где находится здание управления подземки. Корреспонденты TUT.BY наблюдают за ситуацией.
Сотрудники метро стоят с листовками «Мы за честный подсчет голосов» и «Следующая станция — «Новый президент». Есть у них в руках и большой бело-красно-белый флаг.
Начальник службы электроснабжения Минского метрополитена Мышковский Александр вышел к сотрудникам и спокойно попросил обеспечить работу метро.
Они ответили, что все в порядке, подземка работает в штатном режиме. Работники поясняют, что против метрополитена они не выступают.
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Прямо сейчас сотрудники Минского метрополитена выходят на акцию протеста. Вот что происходит на площади Независимости, где находится здание управления подземки.
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