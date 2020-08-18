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67 задержанных остаются в изоляторах, более 50 пропавших все еще не могут найти

18.08.2020 17:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как стало известно TUT.BY, за сутки из изоляторов освобождено 55 человек. Таким образом, за решеткой остаются 67 задержанных на акциях протеста граждан, больше всего — в Бресте. Еще 58 человек, по нашим данным, все еще не могут найти, изначально родственники заявили о более чем о 150 пропавших.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Освобождением административно задержанных занимаются специалисты прокуратуры и Министерства внутренних дел. Как сообщили TUT.BY задержанные граждане, которых помещали в изолятор на ул. Окрестина в Минске, 13 августа к ним приходили сотрудники МВД, опрашивали, как происходило задержание, есть ли у них телесные повреждения и жалобы на действие правоохранителей.

Напомним, на всех акциях протеста, начиная с 10 августа, белорусы требуют остановить насилие в отношении мирных граждан, дать оценку действиям правоохранителей, причастных к избиению, издевательствам над задержанными.

Более 600 избитых граждан по всей стране обратились с заявлениями в Следственный комитет. Информации о том, что возбуждено хотя бы одно уголовное по факту превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, пока не имеется. Официально в СК сообщали, что по заявлениям сейчас проводится проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы. Согласно ст. 173 УПК, решение по заявлению должно быть принято в срок не позднее трех суток, а при необходимости проверки достаточности наличия или отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела — не позднее десяти суток. В случае невозможности принятия решения в сроки, указанные выше, этот срок может быть продлен до одного месяца, а в некоторых случаях — до трех месяцев (условия продления сроков — по ссылке).

В заявлении Генеральной прокуратуры отмечается, что по каждому заявлению будет обеспечен надзор за законностью его разрешения.

Одним из требований протестующих также было немедленное освобождение всех административно задержанных. Пока открытым остается вопрос, не задержат ли повторно людей, которые не отбыли сутки ареста, назначенные судом. Как сообщают TUT.BY сами задержанные, при освобождении им обещали, что им не придется досиживать, но никаких правовых гарантий у них нет.

Тем временем стали поступать сообщения о новых судах над задержанными на акциях протеста, которых после составления протоколов за участие в «несанкционированном мероприятии» отпустили из милиции домой. Так, на 21 августа назначены процессы в суде Центрального района за митинги, которые прошли 11 августа.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Cтали поступать сообщения о новых судах над задержанными на акциях протеста, которых после составления протоколов за участие в «несанкционированном мероприятии»...
 
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