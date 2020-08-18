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67 задержанных остаются в изоляторах, более 50 пропавших все еще не могут найти
18.08.2020 17:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как стало известно TUT.BY, за сутки из изоляторов освобождено 55 человек. Таким образом, за решеткой остаются 67 задержанных на акциях протеста граждан, больше всего — в Бресте. Еще 58 человек, по нашим данным, все еще не могут найти, изначально родственники заявили о более чем о 150 пропавших.
Освобождением административно задержанных занимаются специалисты прокуратуры и Министерства внутренних дел. Как сообщили TUT.BY задержанные граждане, которых помещали в изолятор на ул. Окрестина в Минске, 13 августа к ним приходили сотрудники МВД, опрашивали, как происходило задержание, есть ли у них телесные повреждения и жалобы на действие правоохранителей.
Напомним, на всех акциях протеста, начиная с 10 августа, белорусы требуют остановить насилие в отношении мирных граждан, дать оценку действиям правоохранителей, причастных к избиению, издевательствам над задержанными.
Более 600 избитых граждан по всей стране
В заявлении Генеральной прокуратуры
Одним из требований протестующих также было немедленное освобождение всех административно задержанных. Пока открытым остается вопрос, не задержат ли повторно людей, которые не отбыли сутки ареста, назначенные судом. Как сообщают TUT.BY сами задержанные, при освобождении им обещали, что им не придется досиживать, но никаких правовых гарантий у них нет.
Тем временем стали поступать сообщения о новых судах над задержанными на акциях протеста, которых после составления протоколов за участие в «несанкционированном мероприятии» отпустили из милиции домой. Так, на 21 августа назначены процессы в суде Центрального района за митинги, которые прошли 11 августа.
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Cтали поступать сообщения о новых судах над задержанными на акциях протеста, которых после составления протоколов за участие в «несанкционированном мероприятии»...
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