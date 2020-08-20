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Протесты в Витебске 19 августа. Митинговали учителя, айтишники, «жывемабіль» и даже один милый пес

20.08.2020 07:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мирные марши горожан, несогласных с итогами президентских выборов, в Витебске проходят вот уже неделю. Вечером 19 августа протестующие вместе с национальными бело-красно-белыми флагами пронесли по улицам флаг Хабаровского края, пишут «Народные новости Витебска». Были и другие протестные события, а также акции солидарности.


Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

Это была ответная солидарность с жителями Хабаровска — города на Дальнем Востоке России, жители которого протестуют против ареста их губернатора уже больше месяца. В минувшую субботу некоторые хабаровчане пришли на протест с бело-красно-белыми белорусскими флагами и лозунгами «Жыве Беларусь!».

— Хабаровчане пронесли наши флаги, теперь мы пронесем их флаг. Я сам его сшил, вчера до часа ночи над этим работал: очень трудно такой флаг сделать, — рассказал «Народным новостям Витебска» мужчина, который нес в колонне символ Хабаровского края.


Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

Вечернее шествие было не единственным протестным событием в Витебске за день 19 августа.

С 13.00 до 13.45 горожане провели мирный митинг в поддержку ИТ-специалистов на проспекте Строителей, сообщает телеграм-канал «Солидарность».


Фото: телеграм-канал «Солидарность»

Затем, к 14 часам, люди приехали к ГАИ, где проходила комиссия у водителя «жывемабіля» Андрея Кулакова: ему выписали два протокола за отсутствие техосмотра.

Витебляне не только поддержали его морально, но и собрали ему денег на выплату штрафа.


Группа поддержки Андрея Кулакова. Часть людей стояла на улице, возле ГАИ, часть зашла в кабинет. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В 18.00 прошла еще одна мирная акция на площади Победы — «Учителя с народом». Люди рассказали свои истории и поделились мнением о том, что происходит в стране после выборов.


Фото: телеграм-канал «Солидарность»

Мирные протесты проходят в Витебске с 12 августа. До этого — 9−11 августа — происходили силовые разгоны горожан милицией, хотя как таковых массовых протестов в областном центре не было.

И напоследок вам ми-ми-ми. Этого песика с плакатом «Я хоть и собака, но умею считать лучше, чем ЦИК» на площади Победы 19 августа не сфотографировал только самый ленивый.


Фото: телеграм-канал «Солидарность»

 
Теги: Витебск
 
 
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Мирные марши горожан, несогласных с итогами президентских выборов, в Витебске проходят вот уже неделю. Вечером 19 августа протестующие вместе с национальными...
 
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