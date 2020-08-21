Генпрокуратура напомнила о дисциплинарной ответственности за забастовки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Несоблюдение установленной Трудовым кодексом процедуры подготовки к забастовке может повлечь дисциплинарную или иную ответственность, такое сообщение было опубликовано сегодня на официальном сайте Генеральной прокуратуры республики Беларусь.

В стране продолжают протесты несогласных с итогами выборов президента. Оппозиция призывает работников крупных предприятий устраивать забастовки.

Прокуроры уточняют, что в соответствии с трудовым кодексом коллективы имеют полное право на забастовку, но сугубо для разрешения коллективного трудового спора, защиты своих экономических и социальных прав, когда иными способами разрешение конфликтной ситуации с нанимателем не достигнуто.

"Предпринимаемые в настоящее время попытки организовать на отдельных предприятиях республики забастовочное движение не связаны с разрешением трудовых споров, а все больше приобретают политизированную окраску", - сообщили в ведомстве.

По мнению генпрокуратуры, организаторы такого движения необоснованно подменяют разные правовые понятия: забастовку, как форму разрешения коллективных трудовых споров, и массовое мероприятие, цель которого – выражение политических мнений.

В ведомстве уточнили, что несоблюдение установленной Трудовым кодексом процедуры подготовки и проведения забастовки может стать основанием для признания ее незаконной и привлечения участников к дисциплинарной и иной ответственности.

Отметим, вчера премьер-министр Беларуси Роман Головченко также заявил , что по действующему законодательству забастовка возможна, лишь когда нарушаются трудовые права работников.

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