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Генпрокуратура напомнила о дисциплинарной ответственности за забастовки
21.08.2020 15:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 авг – Sputnik. Несоблюдение установленной Трудовым кодексом процедуры подготовки к забастовке может повлечь дисциплинарную или иную ответственность, такое сообщение было опубликовано сегодня на официальном сайте Генеральной прокуратуры республики Беларусь.
В стране продолжают протесты несогласных с итогами выборов президента. Оппозиция призывает работников крупных предприятий устраивать забастовки.
© Sputnik / Виктор Толочко
Прокуроры уточняют, что в соответствии с трудовым кодексом коллективы имеют полное право на забастовку, но сугубо для разрешения коллективного трудового спора, защиты своих экономических и социальных прав, когда иными способами разрешение конфликтной ситуации с нанимателем не достигнуто.
"Предпринимаемые в настоящее время попытки организовать на отдельных предприятиях республики забастовочное движение не связаны с разрешением трудовых споров, а все больше приобретают политизированную окраску", - сообщили в ведомстве.
По мнению генпрокуратуры, организаторы такого движения необоснованно подменяют разные правовые понятия: забастовку, как форму разрешения коллективных трудовых споров, и массовое мероприятие, цель которого – выражение политических мнений.
В ведомстве уточнили, что несоблюдение установленной Трудовым кодексом процедуры подготовки и проведения забастовки может стать основанием для признания ее незаконной и привлечения участников к дисциплинарной и иной ответственности.
Отметим, вчера премьер-министр Беларуси Роман Головченко
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В ведомстве уточнили, что по закону бастовать можно для разрешения коллективного трудового, а не политического спора.
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