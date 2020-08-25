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Минобороны: Мы не дадим осквернять наши памятники, разрушить систему образования, запугивать граждан
25.08.2020 19:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В непростой обстановке армия обеспечивает и будет обеспечивать военную безопасность государства, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майор Александр Вольфович. Его
В армии проходит очередной этап проверки боеготовности. По данным Минобороны, сейчас приводится в боевую готовность танковый батальон 11-й отдельной механизированной бригады, планируется призвать из запаса свыше 140 военнообязанных.
— Проверка носит комплексный характер. Состав привлекаемых к ней воинских частей будет наращиваться. Войскам предстоит выйти на полигоны и отработать учебно-боевые задачи, — заявил Вольфович.
— Мы видим, что происходит в стране и вокруг нее. В этой непростой обстановке армия обеспечивает и будет обеспечивать военную безопасность государства, общества и каждого отдельного гражданина, который хочет мирно жить и трудиться в Беларуси.
Перед акцией протеста в столице 23 августа было опубликовано
— Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем! Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу защиту и охрану, — заявил Хренин. Он предупредил: «В случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией».
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Минобороны: Мы не дадим осквернять наши памятники, разрушить систему образования, запугивать граждан
В непростой обстановке армия обеспечивает и будет обеспечивать военную безопасность государства, заявил начальник генерального штаба Вооруженных Сил...
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