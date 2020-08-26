«Поймем, что нужно сделать, чтобы зло победить добром». Митрополит Вениамин выступил с первым обращением

Источник материала: Tut.by

Епископ Вениамин, избранный митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим экзархом всея Беларуси, выступил с первым обращением. Оно опубликовано на сайте church.by . Митрополит просит усилить молитву общественную и личную за Беларусь. В храмах и на прихрамовых территориях объединиться для совместной молитвы, зажечь светильники горячей молитвы по всей Беларуси, в каждом доме.



Фото: sobor.by

«Скорби и переживания наши от времени Великого поста до сегодняшнего дня стремительно сменяют друг друга. Мы ищем выход и пока не находим. Но как поступали в подобных случаях наши благочестивые предки и чему учат нас святые? В чем духовное осмысление происходящего?» — написано в обращении.

По мнению митрополита, не может быть возвращения мира без покаяния в совершенных грехах.

«Вспомним, что греческое слово „метанойя“, традиционно переводимое как „покаяние“, буквально означает „перемена ума“. Церковь Христова призывает каждого из нас осознать свои грехи, исполниться стремления к их прощению, прибегнуть к Таинству Исповеди и, самое главное, принести достойные плоды покаяния (Мф. 3:8) — загладить содеянный грех и его негативные последствия. Перемена умов, перемена сердец от зла к добру, от лжи к правде, от разделения к единению, от осуждения к пониманию — вот какие перемены нужны нашему обществу в первую очередь», — говорит владыка.

Митрополит Вениамин отмечает, что «последние скорбные события в нашем Отечестве произошли от того, что сердца наши склонились в недобрую сторону, от того, что свет Христов не смог воссиять в это темное время, когда проявился грех беззакония».

«Верю, что если мы воодушевленно, с усердием и единодушно исполним наше намерение провести эти три дня в посте, молитве и покаянии, то быстро увидим отклик Неба и поймем, что нам, жителям Беларуси, нужно сделать, чтобы зло победить добром и не допустить в дальнейшем зла», — написано в обращении.

Напомним, 25 августа Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским стал епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин. Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси и выразил ему благодарность за понесенные труды.