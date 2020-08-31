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Елена Пономарева: Предложения Координационного совета - это путь к экономическому краху Беларуси
01.09.2020 09:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМужество и мудрость сегодня нужны всем нам. Не потерять страну в общественном противостоянии - вот главное, о чем не перестают предупреждать эксперты и те, кто искренне за нас переживает. Ситуация, которая в настоящий момент разворачивается в Беларуси, - это
Что касается программы действий, которая навязывается белорусам Координационным советом и телеграмм-ресурсами, это путь в никуда и для нормального человека просто оскорбительно, отметила эксперт. Очевидно, что в итоге страна будет обанкрочена.
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Мужество и мудрость сегодня нужны всем нам. Не потерять страну в общественном противостоянии - вот главное, о чем не перестают предупреждать эксперты и те, кто...
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