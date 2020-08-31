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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Елена Пономарева: Предложения Координационного совета - это путь к экономическому краху Беларуси Мужество и мудрость сегодня нужны всем нам. Не потерять страну в общественном противостоянии - вот главное, о чем не перестают предупреждать эксперты и те, кто...

Мужество и мудрость сегодня нужны всем нам. Не потерять страну в общественном противостоянии - вот главное, о чем не перестают предупреждать эксперты и те, кто искренне за нас переживает. Ситуация, которая в настоящий момент разворачивается в Беларуси, - это. К такому выводу пришла профессор МГИМО Елена Пономарева и в интервью нашему агентству подробно остановилась на технологиях раскачивания общества через телеграм-каналы.Что касается программы действий, которая навязывается белорусам Координационным советом и телеграмм-ресурсами, это путь в никуда и для нормального человека просто оскорбительно, отметила эксперт. Очевидно, что в итоге страна будет обанкрочена.