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Молебны за мир и восстановление спокойствия на белорусской земле прошли во всех православных храмах
01.09.2020 09:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМолебны за мир и восстановление спокойствия на белорусской земле прошли вчера во всех православных храмах. Священнослужители призывают прекратить оскорбления и угрозы. Ведь в такое время как никогда важно сохранить человечность, взаимопонимание и уважение друг к другу.
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Молебны за мир и восстановление спокойствия на белорусской земле прошли вчера во всех православных храмах. Священнослужители призывают прекратить оскорбления и...
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