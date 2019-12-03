Шаблий о Хацкевиче в списке на пост тренера брестского «Динамо»: «На данный момент эта информация не достоверная»

Источник материала: Tribuna.com

Агент Александра Хацкевича Вадим Шаблий в беседе с корреспондентом Tribuna.com назвал недостоверной информацию о том, что тренер может возглавить брестское .

– Есть информация, что Александр Николаевич может возглавить брестское «Динамо». Что можете сказать по этому поводу?

– На данный момент эта информация не достоверная.

– И контактов с клубом у Хацкевича не было?

– Нет.

– А есть ли предложения сейчас у Александра Николаевича?

– Да, есть несколько предложений, идут переговоры с клубами.

– И брестского «Динамо» среди этих клубов нету?

– На данный момент нет, – сказал Шаблий.

Дулуб и Хацкевич – в числе кандидатов на пост главного тренера брестского «Динамо»