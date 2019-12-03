ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шаблий о Хацкевиче в списке на пост тренера брестского «Динамо»: «На данный момент эта информация не достоверная»

04.12.2019 19:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Агент Александра Хацкевича Вадим Шаблий в беседе с корреспондентом Tribuna.com назвал недостоверной информацию о том, что тренер может возглавить брестское «Динамо».

– Есть информация, что Александр Николаевич может возглавить брестское «Динамо». Что можете сказать по этому поводу?

– На данный момент эта информация не достоверная.

– И контактов с клубом у Хацкевича не было?

– Нет.

– А есть ли предложения сейчас у Александра Николаевича?

– Да, есть несколько предложений, идут переговоры с клубами.

– И брестского «Динамо» среди этих клубов нету?

– На данный момент нет, – сказал Шаблий.

Дулуб и Хацкевич – в числе кандидатов на пост главного тренера брестского «Динамо» 

Что?! Здесь букмекер дает 100 рублей на беспроигрышную первую ставку

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Агент Александра Хацкевича Вадим Шаблий в беседе с корреспондентом Tribuna.com назвал недостоверной информацию о том, что тренер может возглавить брестское «Динамо».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Седнев и Дулуб являются кандидатами на пост главного тренера «Руха»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика