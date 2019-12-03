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Шаблий о Хацкевиче в списке на пост тренера брестского «Динамо»: «На данный момент эта информация не достоверная»
04.12.2019 19:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Агент Александра Хацкевича Вадим Шаблий в беседе с корреспондентом Tribuna.com назвал недостоверной информацию о том, что тренер может возглавить брестское
– Есть информация, что Александр Николаевич может возглавить брестское «Динамо». Что можете сказать по этому поводу?
– На данный момент эта информация не достоверная.
– И контактов с клубом у Хацкевича не было?
– Нет.
– А есть ли предложения сейчас у Александра Николаевича?
– Да, есть несколько предложений, идут переговоры с клубами.
– И брестского «Динамо» среди этих клубов нету?
– На данный момент нет, – сказал Шаблий.
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