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Осиповичские бойцы ММА выступили в чемпионате страны

06.12.2019 — Новости Спорта | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

С 1 октября на базе ФОК «Жемчужина» начались занятия по смешанным единоборствам (ММА) и грепплингу. 40 мальчишек и девчонок от 8 лет осваивают различные техники боя, и 9 из них уже приняли участие в недавнем открытом чемпионате страны по грепплингу «Green Cup» по версии UWW.

Ярко презентовала себя наша начинающая Виолетта Павловец (2007 г.р.), которая выступала в весе 32 кг. В соперниках у нее оказался парень на 5 кг тяжелее, однако с согласия родителей и самой спортсменки бой был принят. И осиповчанка не просто победила, а стала абсолютной чемпионкой в своей категории! Также 1 место занял и Борислав Беляев (2010 г.р.), Виталий (2008) и Даниил Мирончики (2011) завоевали серебряные медали, а Александр Ницкий и Александр Зубряков (2011) награждены «бронзой».

Отличились на турнире и еще двое воспитанников Андрея Прокопенко. Против Александра Сухоцкого и Максима Мельникова (2007), которые наравне со всеми занимаются только около двух месяцев, в финальных боях вышли ребята, опыт тренировок у которых более двух лет. Кроме того, мальчишкам довелось выступать «по-взрослому» — в специальном ринге для ММА «клетке»-октагоне. Ребятам не удалось одолеть более подготовленных конкурентов, но они продемонстрировали яркий красивый бой и волю к победе, за что и получили соответствующие дипломы.

Доволен результатом бойцов, — отмечает тренер. Будем работать дальше, хоть условия для занятий пока не идеальные: для качественных тренировок не хватает специального ковра канваса, мешков, экипировкиВозможно, ктото захочет поддержать ребят — будем благодарны.

Мария ТАЛЕЙКО.

m.taleiko@gzt-akray.by

 
 
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С 1 октября на базе ФОК «Жемчужина» начались занятия по смешанным единоборствам (ММА) и грепплингу. 40 мальчишек и девчонок от 8 лет осваивают различные техники...
 
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