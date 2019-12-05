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Futbolas.lt: Чебурин может клуб из Беларуси. Возможно, речь о «Минске» или минском «Динамо»
06.12.2019 19:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер из Казахстана Владимир Чебурин, который трижды приводил литовскую «Судуву» к чемпионским медалям, может возглавить команду минское
Источник сайта Futbolas.lt не уточнил, о каком из двух возможных клубов точно идет речь.
Владимиру Чебурину – 54 года. Являлся тренером карагандинского
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Тренер из Казахстана Владимир Чебурин, который трижды приводил литовскую «Судуву» к чемпионским медалям, может возглавить команду минское «Динамо» или «Минск».
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