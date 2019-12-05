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Futbolas.lt: Чебурин может клуб из Беларуси. Возможно, речь о «Минске» или минском «Динамо»

06.12.2019 19:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер из Казахстана Владимир Чебурин, который трижды приводил литовскую «Судуву» к чемпионским медалям, может возглавить команду минское «Динамо» или «Минск».

Источник сайта Futbolas.lt не уточнил, о каком из двух возможных клубов точно идет речь.

Владимиру Чебурину – 54 года. Являлся тренером карагандинского «Шахтера», «Окжетпеса» и «Круои».

 
Теги: Минск
 
 
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Тренер из Казахстана Владимир Чебурин, который трижды приводил литовскую «Судуву» к чемпионским медалям, может возглавить команду минское «Динамо» или «Минск».
 
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