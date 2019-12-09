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Марцел Личка уволен с поста главного тренера «Динамо-Брест»
10.12.2019 — Новости Спорта | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Марцел Личка начал свою карьеру в структуре «Динамо-Брест» в качестве ассистента Радослава Латала в сезоне 2018 года. После отставки Латала Личка помогал Сергею Ковальчуку, а затем Алексею Шпилевскому.
Летом 2018 года, после отставки Алексея Шпилевского, Марцел Личка был назначен исполняющим обязанности главного тренера.
В сезоне 2019 года Марцел Личка был назначен Главным тренером «Динамо-Брест».
Под его руководством команда завоевала Суперкубок Беларуси и впервые в своей истории стала Чемпионом страны.
Фото: ФК «Динамо-Брест»
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