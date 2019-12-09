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Марцел Личка уволен с поста главного тренера «Динамо-Брест»

10.12.2019 — Новости Спорта | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Марцел Личка уволен с поста главного тренера «Динамо-Брест»
Руководством футбольного клуба принято решение не продлевать контракт с чешским специалистом на следующий сезон.

Марцел Личка начал свою карьеру в структуре «Динамо-Брест» в качестве ассистента Радослава Латала в сезоне 2018 года. После отставки Латала Личка помогал Сергею Ковальчуку, а затем Алексею Шпилевскому.

Летом 2018 года, после отставки Алексея Шпилевского, Марцел Личка был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

В сезоне 2019 года Марцел Личка был назначен Главным тренером «Динамо-Брест».

Под его руководством команда завоевала Суперкубок Беларуси и впервые в своей истории стала Чемпионом страны.

По информации сайта ФК «Динамо-Брест»

Фото: ФК «Динамо-Брест»

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 24
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> Руководством футбольного клуба принято решение не продлевать контракт с чешским специалистом на следующий сезон. Марцел Личка начал свою карьеру в структуре...
 
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