Марцел Личка: «Я сказал Зайцеву: я не понимаю в вашем бизнесе, вы не понимаете футбол»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка поделился мнением об Александре Зайцеве.

- Вы дали интервью «Радио Свобода», где высказались о методах руководства клубом. Это что было – провокация журналиста или сознательный вызов?

– Нет, не провокация. Я дал достаточно интервью в последнее время. И всегда повторял, что Зайцев очень хороший бизнесмен, что в своей области он весьма успешен, но он очень любит давать поручения, а я сказал ему: я не понимаю в вашем бизнесе, вы не понимаете футбол.

Спортивная часть – моя зона ответственности, как главного тренера. Как тренировать, как строить команду, почему тот или другой не играет, почему молодые не могут выходить со старта на 90 минут, почему Милевский без замен... Это все мои вопросы и моя ответственность.

Знаю, что он ( . – прим.) президент клуба, дает деньги, но – если он хочет меня уволить, то пусть увольняет за мои ошибки, за те, что я допустил в спортивном плане. Я не вмешиваюсь в вопросы бизнеса и не жду, что будут вмешиваться в спортивную часть.

- А в Европе как?

– Так же. Он нанял меня на пост главного тренера, я несу ответственность за результат.

Если бы мы финишировали четвертыми-пятыми-шестыми, я бы не выполнил свою задачу. Она была такая – не ниже тройки. Потом, по ходу сезона, возникла задача стать чемпионами. Мы достигли этой цели, мы выиграли турнир. И тут надо сказать: мне нравятся его (Зайцева. – прим.) амбиции, он целеустремлен, он хочет все. Это необходимо в жизни и в спорте особенно. Всегда нужно взбираться выше.

Сегодня мы чемпионы, мы выиграли прошлого года, будем играть за этот же трофей весной, плюс мы остаемся в розыгрыше Кубка Беларуси. Вот три цели, и хоть нет гарантий, что они достижимы в одном сезоне, но надо стремиться и быть максималистами. Это мне нравится, – сказал Личка.

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