ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Марцел Личка: «Я сказал Зайцеву: я не понимаю в вашем бизнесе, вы не понимаете футбол»

12.12.2019 12:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка поделился мнением об Александре Зайцеве.

- Вы дали интервью «Радио Свобода», где высказались о методах руководства клубом. Это что было – провокация журналиста или сознательный вызов?

– Нет, не провокация. Я дал достаточно интервью в последнее время. И всегда повторял, что Зайцев очень хороший бизнесмен, что в своей области он весьма успешен, но он очень любит давать поручения, а я сказал ему: я не понимаю в вашем бизнесе, вы не понимаете футбол.

Спортивная часть – моя зона ответственности, как главного тренера. Как тренировать, как строить команду, почему тот или другой не играет, почему молодые не могут выходить со старта на 90 минут, почему Милевский без замен... Это все мои вопросы и моя ответственность. 

Знаю, что он (Александр Зайцев. – прим.) президент клуба, дает деньги, но – если он хочет меня уволить, то пусть увольняет за мои ошибки, за те, что я допустил в спортивном плане. Я не вмешиваюсь в вопросы бизнеса и не жду, что будут вмешиваться в спортивную часть.

- А в Европе как?

– Так же. Он нанял меня на пост главного тренера, я несу ответственность за результат.

Если бы мы финишировали четвертыми-пятыми-шестыми, я бы не выполнил свою задачу. Она была такая – не ниже тройки. Потом, по ходу сезона, возникла задача стать чемпионами. Мы достигли этой цели, мы выиграли турнир. И тут надо сказать: мне нравятся его (Зайцева. – прим.) амбиции, он целеустремлен, он хочет все. Это необходимо в жизни и в спорте особенно. Всегда нужно взбираться выше.

Сегодня мы чемпионы, мы выиграли Суперкубок прошлого года, будем играть за этот же трофей весной, плюс мы остаемся в розыгрыше Кубка Беларуси. Вот три цели, и хоть нет гарантий, что они достижимы в одном сезоне, но надо стремиться и быть максималистами. Это мне нравится, – сказал Личка.

Личка о руководстве «Динамо»: «Президент всегда хочет приказывать, но проблема в том, что он не понимает футбол»

Марцел Личка: «Мои слова чешскому радио о президенте брестского «Динамо» были неправильно интерпретированы»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка поделился мнением об Александре Зайцеве.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Хацкевич близок к тому, чтобы возглавить «Ротор» («Чемпионат»)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.12.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика