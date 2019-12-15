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НБА. «Бруклин» против «Филадельфии», «Лейкерс» сыграют в гостях с «Атлантой» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
«Лейкерс» в гостях встретятся с «Атлантой», «Бруклин» примет «Филадельфию», финалист прошлого сезона «Голден Стэйт» против «Сакраменто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
15 декабря, 23.30, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
-
Холидэй (29 + 8 передач),
Редик (23),
Ингрэм (21 + 6 передач),
Уильямс (3),
Фэйворс (2) старт;
Харт (20),
Хэйс (10 + 7 подборов),
Болл (9 + 6 передач),
Джексон (2).
- Орландо
-
Айзек (21 + 11 подборов),
Вучевич (20 + 9 подборов),
Фурнье (16),
Фульц (10 + 7 передач),
Гордон (9) старт;
Огастин (17 + 8 передач),
Росс (14),
Бамба (13),
Картер-Уильямс (10).
- Дата проведения
-
16 декабря, 01.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
-
Тернер (14 + 10 подборов + 5 блок-шотов),
Сабонис (12 + 12 подборов),
Брогдон (11 + 7 передач),
Лэмб (9),
Уоррен (6) старт;
А. Холидэй (23),
Макконнелл (12 + 8 передач),
Дж. Холидэй (9),
Макдермотт (6),
Самнер (3),
Битадзе (2),
Джонсон (0),
Лиф (0).
- Шарлотт
-
Зеллер (19 + 12 подборов),
Грэм (12),
Бийомбо (11 + 17 подборов),
Бриджес (10),
Розир (3) старт;
Монк (14),
Коди Мартин (9),
Калеб Мартин (2),
Макдэниэлс (2),
Эрнангомес (2),
Кидд-Гилкрист (1),
Бэйкон (0).
- Дата проведения
-
16 декабря, 02.00, «State Farm Arena»
- Атланта
-
Янг (30 + 7 подборов + 7 передач + 6 потерь),
Паркер (12),
Джонс (10),
Хантер (8),
Хертер (5) старт;
Реддиш (10),
Лень (9),
Картер (7),
Крэбб (3),
Фернанду (2).
- Лейкерс
-
Джеймс (32 + 13 подборов + 7 передач),
Дэвис (27 + 13 подборов + 5 потерь),
Колдуэлл-Поуп (11),
Грин (10 + 7 подборов),
Макги (3 + 5 потерь) старт;
Рондо (11 + 7 подборов),
Брэдли (3),
Карузо (2),
Ховард (2 + 8 подборов),
Дадли (0).
- Дата проведения
-
16 декабря, 02.00, «Barclays Center»
- Бруклин
-
Динуидди (24 + 6 передач),
Харрис (16),
Темпл (13),
Принс (8),
Аллен (8 + 8 подборов) старт;
Джордан (13 + 11 подборов),
Луваву-Кабарро (8),
Нваба (6),
Пинсон (6),
Куруц (3),
Элленсон (2),
Муса (0).
- Филадельфия
-
Симмонс (20),
Харрис (17),
Ричардсон (11),
Хорфорд (10 + 9 подборов),
Скотт (8) старт;
Нето (8),
Берк (5),
Коркмаз (4),
Эннис (3),
Пелл (2),
О’Куинн (1),
Тайбулл (0).
- Дата проведения
-
16 декабря, 04.00, «Pepsi Center»
- Денвер
-
Харрис (15),
Йокич (14),
Бартон (13),
Пламли (13),
Мюррэй (9),
Грант (9),
Портер (7),
Крэйг (5),
Моррис (2).
- Нью-Йорк
-
М-с Моррис (22),
Ниликина (12),
Рэндл (11),
Пэйтон (10 + 10 передач),
Нокс (8),
Робинсон (8),
Портис (7),
Барретт (4),
Гибсон (2),
Дотсон (0).
- Дата проведения
-
16 декабря, 04.30, «Chase Center»
- Голден Стэйт
-
Беркс (10),
Ли (10),
Коули-Стайн (6 + 5 перехватов),
Расселл (5),
Робинсон (5),
Эванс (2),
Грин (2),
Спеллмен (2),
Пул (0),
Крисс (0),
Луни (0).
- Сакраменто
-
Хилд (14),
Богданович (10),
Бэгли (10),
Барнс (8),
Ариза (5),
Джозеф (2),
Бьелица (2),
Холмс (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
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