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НБА. «Бруклин» против «Филадельфии», «Лейкерс» сыграют в гостях с «Атлантой» и другие матчи

15.12.2019 23:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей. 

«Лейкерс» в гостях встретятся с «Атлантой», «Бруклин» примет «Филадельфию», финалист прошлого сезона «Голден Стэйт» против «Сакраменто».

НБА

Регулярный чемпионат

Новый Орлеан – Орландо 119:130 (30:24, 27:34, 27:41, 35:31)
Дата проведения
15 декабря, 23.30, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика
Новый Орлеан
Холидэй (29 + 8 передач), Редик (23), Ингрэм (21 + 6 передач), Уильямс (3), Фэйворс (2)  старт; Харт (20), Хэйс (10 + 7 подборов), Болл (9 + 6 передач), Джексон (2).
Орландо
Айзек (21 + 11 подборов), Вучевич (20 + 9 подборов), Фурнье (16), Фульц (10 + 7 передач), Гордон (9)  старт; Огастин (17 + 8 передач), Росс (14), Бамба (13), Картер-Уильямс (10).

Индиана – Шарлотт 107:85 (33:20, 26:24, 13:22, 35:19)
Дата проведения
16 декабря, 01.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика
Индиана
Тернер (14 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Сабонис (12 + 12 подборов), Брогдон (11 + 7 передач), Лэмб (9), Уоррен (6)  старт; А. Холидэй (23), Макконнелл (12 + 8 передач), Дж. Холидэй (9), Макдермотт (6), Самнер (3), Битадзе (2), Джонсон (0), Лиф (0).
Шарлотт
Зеллер (19 + 12 подборов), Грэм (12), Бийомбо (11 + 17 подборов), Бриджес (10), Розир (3)  старт; Монк (14), Коди Мартин (9), Калеб Мартин (2), Макдэниэлс (2), Эрнангомес (2), Кидд-Гилкрист (1), Бэйкон (0).

Атланта – Лейкерс 96:101 (25:24, 23:31, 30:27, 18:19)
Дата проведения
16 декабря, 02.00, «State Farm Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Янг (30 + 7 подборов + 7 передач + 6 потерь), Паркер (12), Джонс (10), Хантер (8), Хертер (5)  старт; Реддиш (10), Лень (9), Картер (7), Крэбб (3), Фернанду (2).
Лейкерс
Джеймс (32 + 13 подборов + 7 передач), Дэвис (27 + 13 подборов + 5 потерь), Колдуэлл-Поуп (11), Грин (10 + 7 подборов), Макги (3 + 5 потерь)  старт; Рондо (11 + 7 подборов), Брэдли (3), Карузо (2), Ховард (2 + 8 подборов), Дадли (0).

Бруклин – Филадельфия 109:89 (28:23, 29:20, 26:23, 26:23)
Дата проведения
16 декабря, 02.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика
Бруклин
Динуидди (24 + 6 передач), Харрис (16), Темпл (13), Принс (8), Аллен (8 + 8 подборов)  старт; Джордан (13 + 11 подборов), Луваву-Кабарро (8), Нваба (6), Пинсон (6), Куруц (3), Элленсон (2), Муса (0).
Филадельфия
Симмонс (20), Харрис (17), Ричардсон (11), Хорфорд (10 + 9 подборов), Скотт (8)  старт; Нето (8), Берк (5), Коркмаз (4), Эннис (3), Пелл (2), О’Куинн (1), Тайбулл (0).

Денвер – Нью-Йорк 104:100 (4 четверть)
Дата проведения
16 декабря, 04.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью
Денвер
Харрис (15), Йокич (14), Бартон (13), Пламли (13), Мюррэй (9), Грант (9), Портер (7), Крэйг (5), Моррис (2).
Нью-Йорк
М-с Моррис (22), Ниликина (12), Рэндл (11), Пэйтон (10 + 10 передач), Нокс (8), Робинсон (8), Портис (7), Барретт (4), Гибсон (2), Дотсон (0).

Голден Стэйт – Сакраменто 51:72 (3 четверть)
Дата проведения
16 декабря, 04.30, «Chase Center»
Онлайн матча Превью
Голден Стэйт
Беркс (10), Ли (10), Коули-Стайн (6 + 5 перехватов), Расселл (5), Робинсон (5), Эванс (2), Грин (2), Спеллмен (2), Пул (0), Крисс (0), Луни (0).
Сакраменто
Хилд (14), Богданович (10), Бэгли (10), Барнс (8), Ариза (5), Джозеф (2), Бьелица (2), Холмс (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
 
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