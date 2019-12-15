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В Борисове планируется строительство Академии БАТЭ имени Анатолия Капского
16.12.2019 09:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель БАТЭ Андрей Капский рассказал о планах построить в Борисове футбольную академию имени Анатолия Капского.
«Совместно с городскими властями планируем создание комплекса полей с освещением, поливом и подогревом. Также планируется обеспечение мест проживания для иногородних детей, которых мы перевезем сюда», – сказал Андрей Капский.
Сообщается, что новые поля и гостиница должны появиться в районе улицы Ватутина.
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Председатель БАТЭ Андрей Капский рассказал о планах построить в Борисове футбольную академию имени Анатолия Капского.
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