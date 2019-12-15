В Борисове планируется строительство Академии БАТЭ имени Анатолия Капского

Источник материала: Tribuna.com

Председатель БАТЭ Андрей Капский рассказал о планах построить в Борисове футбольную академию имени Анатолия Капского.

«Совместно с городскими властями планируем создание комплекса полей с освещением, поливом и подогревом. Также планируется обеспечение мест проживания для иногородних детей, которых мы перевезем сюда», – сказал Андрей Капский.

Сообщается, что новые поля и гостиница должны появиться в районе улицы Ватутина.