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В Борисове планируется строительство Академии БАТЭ имени Анатолия Капского

16.12.2019 09:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель БАТЭ Андрей Капский рассказал о планах построить в Борисове футбольную академию имени Анатолия Капского.

«Совместно с городскими властями планируем создание комплекса полей с освещением, поливом и подогревом. Также планируется обеспечение мест проживания для иногородних детей, которых мы перевезем сюда», – сказал Андрей Капский.

Сообщается, что новые поля и гостиница должны появиться в районе улицы Ватутина.

 
 
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Председатель БАТЭ Андрей Капский рассказал о планах построить в Борисове футбольную академию имени Анатолия Капского.
 
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