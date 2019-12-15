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«Энергетик-БГУ» вышел из отпуска

16.12.2019 09:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня, 16 декабря, «Энергетик-БГУ» первым из белорусских клубов вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону.

Напомним, последний матч в сезоне-2019 «Энергетик» провел 1 декабря.

В прошлом сезоне «Энергетик-БГУ» занял 12-е место в высшей лиге.

 
 
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Сегодня, 16 декабря, «Энергетик-БГУ» первым из белорусских клубов вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону.
 
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