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«Энергетик-БГУ» вышел из отпуска
16.12.2019 09:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня, 16 декабря, «Энергетик-БГУ» первым из белорусских клубов вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону.
Напомним, последний матч в сезоне-2019 «Энергетик» провел 1 декабря.
В прошлом сезоне «Энергетик-БГУ» занял 12-е место в высшей лиге.
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Сегодня, 16 декабря, «Энергетик-БГУ» первым из белорусских клубов вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону.
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