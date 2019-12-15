Соболенко о посте, в котором просила Турсунова вернуться в команду: «Психолог мне сказала: «Ну, Арин, варианта два: либо люди поймут, либо ######»

Источник материала: Tribuna.com

Белоруска Арина Соболенко в интервью Sports.ru рассказала о посте в инстаграме, которым во время US Open просила Дмитрия Турсунова вернуться в ее команду .

– Вроде был обычный день, но все равно это конфликтное состояние чувствовалось – и мне опять тяжело спать, мысли разные. И почему-то я решила на этом дурацком английском написать, а не на русском. Я-то знала, что я имею в виду, а со стороны это выглядело так, будто не про профессиональные отношения речь.

– Многие решили, что вы пара.

– Я не могла уснуть, думала, что мне делать. Я стеснялась писать ему лично, так что я написала это [для инстаграма], перечитала, думаю: нормально. Со мной в Нью-Йорке еще был психолог, я ей приношу это и спрашиваю: «Ирина Владимировна, ничего, если я так напишу? Люди поймут?» А она мне: «Ну, Арин, варианта два: либо поймут, либо ######». Сказала мне, что лучше не писать, а сказать лично. Я пошла в свою комнату и такая: а, ладно, была не была. Отправила.

– Это вечером было. А утром?

– Ну, я перечитала и подумала: ну и дура я, ничему жизнь не учит. Но удалять было еще глупее, да и камень с души-то все равно упал, хоть это и глупый поступок был. По пути на тренировку в тот день я ждала, что Митя скажет, что все будет хорошо и мы продолжим работать, но что надо было лично ему это все сказать. А он – вообще ноль реакции. И я думаю: я душу излила, а он даже ничего не сказал. И я еще два дня парилась: я же так старалась, а ему пофиг.

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