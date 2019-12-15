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Артета – фаворит на пост тренера «Арсенала». Переговоры уже состоялись
16.12.2019 15:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Руководство
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Венкатешам и специалист клуба по переговорам Хусс Фахми покинули особняк испанца в 1:20 ночи. Артета заинтересован в работе в «Арсенале» и готов принять клуб в середине сезона.
«Арсенал» уволил Унаи Эмери в конце ноября, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Фредрик Юнгберг.
За «Арсенал» Артета играл с 2011 по 2016 год. Затем он вошел в тренерский штаб Пепа Гвардиолы в «Ман Сити».
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Руководство «Арсенала» продолжает изучать кандидатов на пост главного тренера, сообщает Sky Sports.
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