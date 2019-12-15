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Артета – фаворит на пост тренера «Арсенала». Переговоры уже состоялись

16.12.2019 15:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Руководство «Арсенала» продолжает изучать кандидатов на пост главного тренера, сообщает Sky Sports.

«Канониры» рассматривают до 10 специалистов, среди которых главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра и второй тренер «Манчестер Сити» Микель Артета, который является фаворитом на пост главного тренера «Арсенала».

Daily Mail также сообщает, что управляющий директор «Арсенала» Винай Венкатешам вчера провел переговоры с Артетой в его доме в Манчестере.

Венкатешам и специалист клуба по переговорам Хусс Фахми покинули особняк испанца в 1:20 ночи. Артета заинтересован в работе в «Арсенале» и готов принять клуб в середине сезона.

«Арсенал» уволил Унаи Эмери в конце ноября, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Фредрик Юнгберг.

За «Арсенал» Артета играл с 2011 по 2016 год. Затем он вошел в тренерский штаб Пепа Гвардиолы в «Ман Сити».

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Похоже, новым тренером «Арсенала» станет ассистент Гвардиолы

 
 
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Руководство «Арсенала» продолжает изучать кандидатов на пост главного тренера, сообщает Sky Sports.
 
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