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Басков о подписании Морроу: «Возможно, это не последнее кадровое изменение, которое мы предпримем в ближайшее время»
16.12.2019 18:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный директор минского
«Продолжаем укреплять состав, линию обороны. Мы хорошо изучили кандидатуру Джо прежде, чем подписать контракт. Считаем, этот игрок поможет нам сбалансировать защиту, добавить ей надежности.
Понимая, что идет решающий отрезок чемпионата, мы усиленно занимаемся селекцией, чтобы придать команде новую энергию. Возможно, это не последнее кадровое изменение, которое мы предпримем в ближайшее время», – объяснил Басков.
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