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Басков о подписании Морроу: «Возможно, это не последнее кадровое изменение, которое мы предпримем в ближайшее время»

16.12.2019 18:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал подписание канадского защитника Джозефа Морроу.

«Продолжаем укреплять состав, линию обороны. Мы хорошо изучили кандидатуру Джо прежде, чем подписать контракт. Считаем, этот игрок поможет нам сбалансировать защиту, добавить ей надежности. Морроу находится в оптимальном хоккейном возрасте, что позволяет планировать сотрудничество с ним, в том числе, на перспективу. Именно этим объясняется подписание сразу на два сезона.

Понимая, что идет решающий отрезок чемпионата, мы усиленно занимаемся селекцией, чтобы придать команде новую энергию. Возможно, это не последнее кадровое изменение, которое мы предпримем в ближайшее время», – объяснил Басков. 

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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал подписание канадского защитника Джозефа Морроу.
 
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