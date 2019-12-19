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Алексей Бага «В целом Капским общались уважительно и открыто. Скажем так, Андрею Анатольевичу еще надо наработать базу»

20.12.2019 10:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер БАТЭ Алексей Бага в интервью журналисту «Прессбола» Владимиру Пирогу рассказал об отношениях с председателем правления клуба Андреем Капским.

– Как у вас сложился контакт с Андреем Капским?

– Вполне нормально и цивилизованно. Всегда понимал, что и ему первый полноценный год работы дается крайне тяжело. Конечно, отношения не всегда были ровными и гладкими, ведь обидных поражений хватало... Но в целом общались уважительно и открыто. Скажем так, Андрею Анатольевичу еще надо наработать базу. А если совсем уж прямо: побольше повариться в этом бизнесе. Но очень надеюсь, что Борисов даст нам еще одного топ-менеджера подобно Капскому-старшему.

– В январском интервью «ПБ» на вопрос о трансферах Андрей Капский отвечал так: «Последнее слово в части принятия решений и ответственности за них лежит на мне. Особенно по финансовым условиям. По игровым качествам – конечно, прерогатива главного тренера. К конкретным выводам приходим сообща». Андрей Анатольевич разделил с вами ответственность?

– Не надо ни на кого показывать пальцем. Все результаты и жизнь клуба видны не только на поле. Это большая пирамида и индустрия. Надо вместе определять, где ошиблись – от самых нижних звеньев клуба до тренеров и руководства. И ни в коем случае не переводить стрелки друг на друга, отыскивая единственно виновных.

Опять же из каждой мало-мальски негативной истории клубу нужно выносить пользу. Если мы говорим, что принимали решения сообща, значит, и виноваты вместе, – сказал Бага.

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Бывший главный тренер БАТЭ Алексей Бага в интервью журналисту «Прессбола» Владимиру Пирогу рассказал об отношениях с председателем правления клуба Андреем...
 
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