Жуковский об отказе от «синтетики»: «Мы ведем себя так, будто у нас денег, как в чемпионате Италии»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Виталий Жуковский высказал претензию в адрес АБФФ.

– Перед заседанием Исполкома в клуб приходили какие-то бумаги об инициативе в следующем году отказаться от «синтетики» на матчах высшей лиги?

– Не было никаких писем. Не сомневаюсь в компетентности исполкома, но мне кажется, что такие вопросы с кондачка не решаются. Можно было обратиться в клубы, объяснить логику такого решения, узнать возможности. Опять же, взять последний тур нынешнего чемпионата, в нем мы приехали на матч в Мозырь. Знаете, на таком поле было невозможно играть в футбол.

Получилось так, что концовку чемпионата мы играли не в бутсах, а в бампах. Случился форс-мажор, бывает. С другой стороны, во время стыковых матчей клуб из областного центра не мог заплатить десять тысяч долларов, чтобы натуральное поле привели в порядок перед решающей игрой. Мы ведем себя так, будто у нас денег, как в чемпионате Италии. Кажется, приводилось такое сравнение? Правда, сейчас у нас нет таких возможностей, как в Италии, – сказал Жуковский.

Детям кладут синтетику, взрослым – запрещают на ней играть. Жуковский – о логике АБФФ и о том, как сделать наш футбол лучше