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Жуковский об отказе от «синтетики»: «Мы ведем себя так, будто у нас денег, как в чемпионате Италии»
20.12.2019 10:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
– Перед заседанием Исполкома в клуб приходили какие-то бумаги об инициативе в следующем году отказаться от «синтетики» на матчах высшей лиги?
– Не было никаких писем. Не сомневаюсь в компетентности исполкома, но мне кажется, что такие вопросы с кондачка не решаются. Можно было обратиться в клубы, объяснить логику такого решения, узнать возможности. Опять же, взять последний тур нынешнего чемпионата, в нем мы приехали на матч в Мозырь. Знаете, на таком поле было невозможно играть в футбол.
Получилось так, что концовку чемпионата мы играли не в бутсах, а в бампах. Случился форс-мажор, бывает. С другой стороны, во время стыковых матчей клуб из областного центра не мог заплатить десять тысяч долларов, чтобы натуральное поле привели в порядок перед решающей игрой. Мы ведем себя так, будто у нас денег, как в чемпионате Италии. Кажется, приводилось такое сравнение? Правда, сейчас у нас нет таких возможностей, как в Италии, – сказал Жуковский.
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