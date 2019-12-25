Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко стал лучшим тренером Беларуси-2019.

Это стало известно на церемонии закрытия футбольного сезона «Звездный мяч».

Cпециалист уже 9 раз признавался лучшим тренером Беларуси. На протяжении последнего десятилетия Гончаренко практически неизменно побеждает в данной номинации.

В нынешнем году тренер ЦСКА увозит статуэтку 4-й раз кряду.

Лучший тренер страны определяется газетой «Прессбол» с 1998 года. В разные годы 9 специалистов становились лучшими в профессии.