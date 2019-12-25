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Гончаренко стал лучшим тренером Беларуси-2019
26.12.2019 20:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер ЦСКА
Это стало известно на церемонии закрытия футбольного сезона «Звездный мяч».
Cпециалист уже 9 раз признавался лучшим тренером Беларуси. На протяжении последнего десятилетия Гончаренко практически неизменно побеждает в данной номинации.
В нынешнем году тренер
Лучший тренер страны определяется газетой «Прессбол» с 1998 года. В разные годы 9 специалистов становились лучшими в профессии.
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко стал лучшим тренером Беларуси-2019.
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