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⚡️ Стасевич второй год подряд стал лучшим футболистом Беларуси
26.12.2019 20:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Победителем в номинации «Лучший футболист Беларуси» стал полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич. Это стало известно на церемонии вручения закрытия сезона «Звездный мяч».
Стасевич стал лучшим игроком Беларуси во второй раз подряд и третий в карьере.
В предыдущие годы в номинации – «Лучший футболист Беларуси» побеждали 22 футболиста, а наиболее титулованным является Александр Глеб, 6 раз становившийся топ-игроком страны.
Завоевав это звание, Стасевич догоняет Сергея Алейникова, также трижды признававшегося лучшим в Беларуси.
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Победителем в номинации «Лучший футболист Беларуси» стал Игорь Стасевич – хавбек БАТЭ.
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