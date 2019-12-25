⚡️ Стасевич второй год подряд стал лучшим футболистом Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

Победителем в номинации «Лучший футболист Беларуси» стал полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич. Это стало известно на церемонии вручения закрытия сезона «Звездный мяч».

Стасевич стал лучшим игроком Беларуси во второй раз подряд и третий в карьере.

В предыдущие годы в номинации – «Лучший футболист Беларуси» побеждали 22 футболиста, а наиболее титулованным является Александр Глеб, 6 раз становившийся топ-игроком страны.

Завоевав это звание, Стасевич догоняет Сергея Алейникова, также трижды признававшегося лучшим в Беларуси.