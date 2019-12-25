Лукашенко на презентации олимпийской формы: «Надо сделать национальный спортивный бренд. Надо делать и продавать»

Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко на презентации ему олимпийской формы предложил идею создания национального спортивного бренда.

«Надо делать свой национальный спортивный бренд. Надо делать и продавать. Определиться и губернаторам сказать и мэру Минска. Вот это, это по магазинам. Надо делать магазины спортивной одежды. Посмотришь на одежду – это китайцы [сделали], это – японцы. Американцы часто меняют, но все равно там четко видно, что это американское. Поэтому нам тоже надо. Чтобы глянули и – а это белорусы», – сказал Лукашенко в эфире «Беларусь 1» .

Лукашенко показали форму на Олимпиаду-2020. А как вам?