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Лукашенко на презентации олимпийской формы: «Надо сделать национальный спортивный бренд. Надо делать и продавать»

26.12.2019 21:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко на презентации ему олимпийской формы предложил идею создания национального спортивного бренда.

«Надо делать свой национальный спортивный бренд. Надо делать и продавать.  Определиться и губернаторам сказать и мэру Минска. Вот это, это по магазинам. Надо делать магазины спортивной одежды. Посмотришь на одежду – это китайцы [сделали], это – японцы. Американцы часто меняют, но все равно там четко видно, что это американское. Поэтому нам тоже надо. Чтобы глянули и – а это белорусы», – сказал Лукашенко в эфире «Беларусь 1».

Лукашенко показали форму на Олимпиаду-2020. А как вам?

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на презентации ему олимпийской формы предложил идею создания национального спортивного бренда.
 
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