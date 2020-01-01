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Лекаревич о Вудкрофте: «Неужели в ментальности североамериканских коучей нет понимания, что порой уйти – это самое благо для команды»

02.01.2020 12:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Леонид Лекаревич поделился мнением о работе Крэйга Вудкрофта в минском «Динамо».

«Многие называли Крэйга Вудкрофта лучшим тренером «Динамо» в ее КХЛовской истории. Сейчас канадский специалист рискует получить прямо противоположный ярлык.

Почему его работа на сей раз не приносит результаты и когда это произойдет? Что сделал он как тренер и как мотиватор, чтобы хоккеисты выкарабкались из психологической ямы? Карта капитана, видимо, уже не действует. Почему расхожая истина «побеждают игроки, а проигрывает тренер» в отношении Вудкрофта не применима. Мы слышим только о том, что хоккеисты ошибаются, не выполняют, не играют. А сам канадец, вроде как бы, безгрешен.

Неужели в ментальности североамериканских коучей нет понимания, что порой уйти – это самое благо для команды. Это честно по отношению к ней. Если тренеру, конечно, ее судьба небезразлична. Пресс-конференции Крэйга все больше превращаются в фарс. На конкретные вопросы – расплывчатые, философские рассуждения о постепенном, длительном конструировании побед», – сказал Лекаревич в эфире «Овертайма».

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Белорусский журналист Леонид Лекаревич поделился мнением о работе Крэйга Вудкрофта в минском «Динамо».
 
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