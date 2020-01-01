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МАЗ стал официальным партнером брестского «Динамо»

02.01.2020 13:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Динамо» Брест объявило о сотрудничестве с командой «МАЗ Спорт Авто».

«Чемпионы Беларуси и призеры «Дакара» вместе начинают путь к новым победам», – информирует пресс-служба клуба.

Три экипажа «МАЗ Спорт Авто» с эмблемой «Динамо» Брест на корпусе стартуют на «Дакаре» в январе 2020 года.

МАЗ накануне «Дакара»: новый автодом (почти как у Бьорндалена), цель – медали, Зайцев на пресс-конференции

 
Теги: Брест
 
 
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«Динамо» Брест объявило о сотрудничестве с командой «МАЗ Спорт Авто».
 
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