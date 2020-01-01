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МАЗ стал официальным партнером брестского «Динамо»
02.01.2020 13:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Динамо» Брест объявило о сотрудничестве с командой «
«Чемпионы Беларуси и призеры «Дакара» вместе начинают путь к новым победам», – информирует пресс-служба клуба.
Три экипажа «МАЗ Спорт Авто» с эмблемой «Динамо»
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«Динамо» Брест объявило о сотрудничестве с командой «МАЗ Спорт Авто».
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