|
МЧМ-2020. 1/2 финала. Россия против Швеции, Канада сыграет с Финляндией
04.01.2020 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В чешских Остраве и Тршинеце продолжается МЧМ-2020.
МЧМ-2020
1/2 финала
Серия за выживание
Счет серии до 2 побед: 0-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В чешских Остраве и Тршинеце продолжается МЧМ-2020.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)