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МЧМ-2020. 1/2 финала. Россия против Швеции, Канада сыграет с Финляндией

04.01.2020 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В чешских Остраве и Тршинеце продолжается МЧМ-2020. 

МЧМ-2020

1/2 финала

Швеция U-20 – Россия U-20
Дата проведения
4 января, 17.00
Онлайн матча Видео

 

Канада U-20 – Финляндия U-20
Дата проведения
4 января, 21.00
Онлайн матча Видео

 

Серия за выживание

Казахстан U-20 – Германия U-20
Дата проведения
4 января, 13.00, «Werk Arena»
Онлайн матча Видео

Счет серии до 2 побед: 0-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблицы МЧМ-2020

Календарь МЧМ-2020

 
 
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В чешских Остраве и Тршинеце продолжается МЧМ-2020.
 
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