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Воронков разбил молотком камеру TSN. Из-за нее Канаде не дали удаление в финале МЧМ
08.01.2020 10:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Ак Барса» и молодежной сборной России Дмитрий Воронков в эфире клубного ТВ разбил молотком камеру с надписью «TSN».
Так 19-летний игрок в шутку отомстил камере, которая повлияла на ход финала молодежного чемпионата мира против Канады (3:4).
Кроме того, казанский клуб предложил всем игрокам молодежной команды присоединиться к Воронкову.
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