Воронков разбил молотком камеру TSN. Из-за нее Канаде не дали удаление в финале МЧМ

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Ак Барса» и молодежной сборной России Дмитрий Воронков в эфире клубного ТВ разбил молотком камеру с надписью «TSN».

Так 19-летний игрок в шутку отомстил камере, которая повлияла на ход финала молодежного чемпионата мира против Канады (3:4).

Кроме того, казанский клуб предложил всем игрокам молодежной команды присоединиться к Воронкову.



В концовке решающего матча шайба попала в камеру, из-за чего игрок канадской команды не был удален с площадки за ее выброс.