Рождественский турнир. Лукашенко стал лучшим бомбардиром сборной Беларуси – у него 10 очков. У Грабовского и Чуприса – по 7 баллов

Источник материала: Tribuna.com

Вчера в финале Рождественского турнира сборная Беларуси обыграла Россию – 4:1. Таким образом, белорусы 13-й раз в своей истории выиграла титул.

Лучшим бомбардиром команды президента стал . Он набрал по ходу первенства 10 (6+4) очков. Михаил Грабовский и Ярослав Чуприс отметились 7 баллами.

Больше всего за мини-чемпионат набрал Тони Мякиахо из Финляндии – 16 (6+10) очков.

Отметим, что за всю карьеру Лукашенко на Рождественских турнирах имеет в своем активе 136 очков (51+85).