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Рождественский турнир. Лукашенко стал лучшим бомбардиром сборной Беларуси – у него 10 очков. У Грабовского и Чуприса – по 7 баллов
08.01.2020 10:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вчера в финале Рождественского турнира сборная Беларуси
Лучшим бомбардиром команды президента стал
Больше всего за мини-чемпионат набрал Тони Мякиахо из Финляндии – 16 (6+10) очков.
Отметим, что за всю карьеру Лукашенко на Рождественских турнирах имеет в своем активе 136 очков (51+85).
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Рождественский турнир. Лукашенко стал лучшим бомбардиром сборной Беларуси – у него 10 очков. У Грабовского и Чуприса – по 7 баллов
Вчера в финале Рождественского турнира сборная Беларуси обыграла Россию – 4:1.
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