ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рождественский турнир. Лукашенко стал лучшим бомбардиром сборной Беларуси – у него 10 очков. У Грабовского и Чуприса – по 7 баллов

08.01.2020 10:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Вчера в финале Рождественского турнира сборная Беларуси обыграла Россию – 4:1. Таким образом, белорусы 13-й раз в своей истории выиграла титул.

Лучшим бомбардиром команды президента стал Александр Лукашенко. Он набрал по ходу первенства 10 (6+4) очков. Михаил Грабовский и Ярослав Чуприс отметились 7 баллами. 

Больше всего за мини-чемпионат набрал Тони Мякиахо из Финляндии – 16 (6+10) очков. 

Отметим, что за всю карьеру Лукашенко на Рождественских турнирах имеет в своем активе 136 очков (51+85).  

Грабовский покинул «Минск-Арену» после второго периода матча против «Куньлуня». В третьем отрезке «зубры» пропустили три шайбы

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Фазель о подготовке к ЧМ-2021: «Вероятнее всего, придется заменить медиакуб на «Минск-Арене»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика