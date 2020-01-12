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НБА. «Нью-Йорк» принимает «Майами», «Денвер» – «Клипперс» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА проходят семь матчей.
«Нью-Йорк» примет на своей арене «Майами». «Денвер» встретится дома с «Клипперс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
12 января, 23.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
-
Рэндл (26 + 8 подборов),
Барретт (23),
Буллок (16),
Гибсон (14 + 8 подборов),
Пэйтон (10) старт;
Нокс (17),
Аллен (10),
Портис (4),
Дотсон (2),
Робинсон (2).
- Майами
-
Батлер (25 + 10 подборов + 6 передач),
Нанн (20),
Адебайо (15 + 5 потерь),
Робинсон (11),
Ленард (7) старт;
Джонсон (19),
Хирро (15),
Драгич (6 + 5 потерь),
Джонс (3).
- Дата проведения
-
12 января, 23.30, «Capital One Arena»
- Вашингтон
-
Бил (25),
Маинми (15 + 7 передач),
Томас (8),
Пэйтон (4),
Бонга (4 + 7 подборов) старт;
Бертанс (18),
Макрэй (16),
Смит (9 + 7 передач),
Браун (9),
Брайант (8),
Пасечник (0).
- Юта
-
Богданович (31),
Гобер (21 + 14 подборов),
Инглс (20 + 9 передач),
Мудиай (14),
О'Нил (10) старт;
Кларксон (23),
Ньянг (6),
Брэдли (2 + 7 подборов),
Такер (0).
- Дата проведения
-
13 января, 02.00, «Barclays Center»
- Бруклин
-
Ирвинг (21),
Принс (14),
Харрис (11 + 7 подборов),
Аллен (10 + 12 подборов),
Динуидди (7 + 8 передач) старт;
Леверт (13),
Джордан (13 + 8 подборов),
Темпл (8),
Муса (4),
Чендлер (3),
Куруц (3),
Андерсон (1),
Луваву-Кабарро (0).
- Атланта
-
Реддиш (20 + 5 перехватов),
Гудвин (8),
Хертер (8),
Коллинз (8),
Хантер (2) старт;
Бембри (12),
Лень (10),
Картер (8),
Браун (6),
Джонс (4),
Крэбб (0),
Уотсон (0).
- Дата проведения
-
13 января, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Торонто
-
Ибака (21 + 14 подборов),
Пауэлл (20),
Лаури (16 + 15 передач),
Сиакам (15),
Ануноби (8) старт;
Холлис-Джефферсон (9),
Буше (7),
Томас (6),
Маккоу (2),
Дэвис (0),
Бриссетт (0).
- Сан-Антонио
-
Дерозан (25 + 8 подборов),
Олдридж (11),
Мюррей (10 + 7 подборов),
Форбс (7),
Лайлс (4) старт;
Гэй (15),
Уайт (13),
Миллс (9),
Белинелли (5),
Пелтль (4 + 10 подборов),
Уокер (2).
- Дата проведения
-
13 января, 02.00, «FedExForum»
- Мемфис
-
Валанчюнас (31 + 19 подборов),
Джарен Джексон (21),
Морэнт (11 + 7 подборов + 10 передач + 5 потерь),
Брукс (7),
Краудер (5) старт;
Джонс (11),
Аллен (11),
Мелтон (10),
Кларк (9 + 11 подборов),
Хилл (4),
Андерсон (2),
Гудурич (0),
Кабокло (0).
- Голден Стэйт
-
Расселл (34 + 7 подборов),
Беркс (13),
Спеллмен (12),
Робинсон (8 + 7 подборов),
Грин (3 + 8 подборов) старт;
Пул (13),
Паскалл (10 + 5 перехватов),
Эванс (8),
Коули-Стайн (1),
Смаилагич (0).
- Дата проведения
-
13 января, 04.00, «Pepsi Center»
- Денвер
-
Мюррэй (17),
Харрис (15),
Йокич (15 + 13 подборов),
Портер (11),
Грант (9),
Моррис (7),
Крэйг (7),
Бартон (6),
Пламли (2).
- Клипперс
-
Ленард (23),
Уильямс (17),
Харрелл (16),
Беверли (6),
Харклесс (6),
Зубац (6 + 9 подборов),
Робинсон (0),
Шэмет (0),
Макгрудер (0),
Грин (0),
Паттерсон (0).
- Дата проведения
-
13 января, 04.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Финикс
-
Убре (21 + 8 подборов),
Эйтон (12),
Рубио (10 + 6 передач),
Окобо (8),
Бэйнс (6),
Шарич (5),
Т. Джонсон (4),
Бриджес (3),
Букер (2 + 7 передач + 5 потерь),
К. Джонсон (0).
- Шарлотт
-
Бэйкон (19),
Грэм (16),
Зеллер (13 + 7 подборов),
Бриджес (8),
Вашингтон (4),
Розир (3),
Монк (3),
Бийомбо (3 + 7 подборов),
Батюм (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА проходят семь матчей.
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