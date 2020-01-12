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НБА. «Нью-Йорк» принимает «Майами», «Денвер» – «Клипперс» и другие матчи

12.01.2020 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА проходят семь матчей. 

«Нью-Йорк» примет на своей арене «Майами». «Денвер» встретится дома с «Клипперс».

НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Майами 124:121 (27:31, 28:29, 29:34, 40:27)
Дата проведения
12 января, 23.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика
Нью-Йорк
Рэндл (26 + 8 подборов), Барретт (23), Буллок (16), Гибсон (14 + 8 подборов), Пэйтон (10)  старт; Нокс (17), Аллен (10), Портис (4), Дотсон (2), Робинсон (2).
Майами
Батлер (25 + 10 подборов + 6 передач), Нанн (20), Адебайо (15 + 5 потерь), Робинсон (11), Ленард (7)  старт; Джонсон (19), Хирро (15), Драгич (6 + 5 потерь), Джонс (3).

Вашингтон – Юта 116:127 (34:23, 32:32, 25:38, 25:34)
Дата проведения
12 января, 23.30, «Capital One Arena»
Онлайн матча Статистика
Вашингтон
Бил (25), Маинми (15 + 7 передач), Томас (8), Пэйтон (4), Бонга (4 + 7 подборов)  старт; Бертанс (18), Макрэй (16), Смит (9 + 7 передач), Браун (9), Брайант (8), Пасечник (0).
Юта
Богданович (31), Гобер (21 + 14 подборов), Инглс (20 + 9 передач), Мудиай (14), О'Нил (10)  старт; Кларксон (23), Ньянг (6), Брэдли (2 + 7 подборов), Такер (0).

Бруклин – Атланта 108:86 (37:16, 33:30, 22:20, 16:20)
Дата проведения
13 января, 02.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика
Бруклин
Ирвинг (21), Принс (14), Харрис (11 + 7 подборов), Аллен (10 + 12 подборов), Динуидди (7 + 8 передач)  старт; Леверт (13), Джордан (13 + 8 подборов), Темпл (8), Муса (4), Чендлер (3), Куруц (3), Андерсон (1), Луваву-Кабарро (0).
Атланта
Реддиш (20 + 5 перехватов), Гудвин (8), Хертер (8), Коллинз (8), Хантер (2)  старт; Бембри (12), Лень (10), Картер (8), Браун (6), Джонс (4), Крэбб (0), Уотсон (0).

Торонто – Сан-Антонио 104:105 (28:21, 23:22, 31:26, 22:36)
Дата проведения
13 января, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Статистика
Торонто
Ибака (21 + 14 подборов), Пауэлл (20), Лаури (16 + 15 передач), Сиакам (15), Ануноби (8)  старт; Холлис-Джефферсон (9), Буше (7), Томас (6), Маккоу (2), Дэвис (0), Бриссетт (0).
Сан-Антонио
Дерозан (25 + 8 подборов), Олдридж (11), Мюррей (10 + 7 подборов), Форбс (7), Лайлс (4)  старт; Гэй (15), Уайт (13), Миллс (9), Белинелли (5), Пелтль (4 + 10 подборов), Уокер (2).

Мемфис – Голден Стэйт 122:102 (27:26, 33:33, 35:17, 27:26)
Дата проведения
13 января, 02.00, «FedExForum»
Онлайн матча Статистика
Мемфис
Валанчюнас (31 + 19 подборов), Джарен Джексон (21), Морэнт (11 + 7 подборов + 10 передач + 5 потерь), Брукс (7), Краудер (5)  старт; Джонс (11), Аллен (11), Мелтон (10), Кларк (9 + 11 подборов), Хилл (4), Андерсон (2), Гудурич (0), Кабокло (0).
Голден Стэйт
Расселл (34 + 7 подборов), Беркс (13), Спеллмен (12), Робинсон (8 + 7 подборов), Грин (3 + 8 подборов)  старт; Пул (13), Паскалл (10 + 5 перехватов), Эванс (8), Коули-Стайн (1), Смаилагич (0).

Денвер – Клипперс 103:85 (4 четверть)
Дата проведения
13 января, 04.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью
Денвер
Мюррэй (17), Харрис (15), Йокич (15 + 13 подборов), Портер (11), Грант (9), Моррис (7), Крэйг (7), Бартон (6), Пламли (2).
Клипперс
Ленард (23), Уильямс (17), Харрелл (16), Беверли (6), Харклесс (6), Зубац (6 + 9 подборов), Робинсон (0), Шэмет (0), Макгрудер (0), Грин (0), Паттерсон (0).

Финикс – Шарлотт 93:87 (4 четверть)
Дата проведения
13 января, 04.00, «Talking Stick Resort Arena»
Онлайн матча Превью
Финикс
Убре (21 + 8 подборов), Эйтон (12), Рубио (10 + 6 передач), Окобо (8), Бэйнс (6), Шарич (5), Т. Джонсон (4), Бриджес (3), Букер (2 + 7 передач + 5 потерь), К. Джонсон (0).
Шарлотт
Бэйкон (19), Грэм (16), Зеллер (13 + 7 подборов), Бриджес (8), Вашингтон (4), Розир (3), Монк (3), Бийомбо (3 + 7 подборов), Батюм (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
Ссылка на источник 34
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА проходят семь матчей.
 
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