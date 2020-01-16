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Сергей Румас: «Беларусь и Латвия нацелены на то, чтобы чемпионат мира 2021 года был самым успешным в истории хоккея»

16.01.2020 15:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на совместном заседании белорусского и латвийского оргкомитетов по подготовке к ЧМ 2021 года заявил, что Беларусь рассчитывает на укрепление отношений с Латвией благодаря совместному проведению чемпионата мира.

Румас рассказал, что у нашей страны и Латвии сегодня нет сложных вопросов в подготовке к чемпионату мира 2021 года, работа ведется в плановом режиме.

«Обе стороны нацелены на то, чтобы чемпионат мира 2021 года был самым успешным в истории хоккея», — сказал Румас.

 
 
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на совместном заседании белорусского и латвийского оргкомитетов по подготовке к ЧМ 2021 года заявил, что Беларусь...
 
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