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Сергей Румас: «Беларусь и Латвия нацелены на то, чтобы чемпионат мира 2021 года был самым успешным в истории хоккея»
16.01.2020 15:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на совместном заседании белорусского и латвийского оргкомитетов по подготовке к ЧМ 2021 года заявил, что Беларусь рассчитывает на укрепление отношений с Латвией благодаря совместному проведению чемпионата мира.
Румас рассказал, что у нашей страны и Латвии сегодня нет сложных вопросов в подготовке к чемпионату мира 2021 года, работа ведется в плановом режиме.
«Обе стороны нацелены на то, чтобы чемпионат мира 2021 года был самым успешным в истории хоккея», — сказал Румас.
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Сергей Румас: «Беларусь и Латвия нацелены на то, чтобы чемпионат мира 2021 года был самым успешным в истории хоккея»
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на совместном заседании белорусского и латвийского оргкомитетов по подготовке к ЧМ 2021 года заявил, что Беларусь...
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