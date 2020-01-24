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Коваленок о сезоне Шкурина: «Самое сложное для футболиста – закрепление результата. Не факт, что мы получим второго Рому Василюка»
24.01.2020 11:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший форвард
– Давно в «Немане» не было забивного наконечника. У вас в клубе много игроков агента
– Во-первых, на тот момент о Шкурине никто ничего не знал. Ну не то, что никто ничего не знал, а это был молодой, перспективный и ничем не выделяющийся футболист, которого рассмотрел тот же Исаев. И то, что вот в этот сезон он выстрелил – это здорово. Но исходя из моей практики и наблюдений, то часто бывает так, что сезон может хорошо выдаться, он идет по накатанной, все получается: и залетает, и лучший во всех номинациях. Но все-таки закрепление [этого результата] – оно самое сложное для футболиста. Это даже не Шкурина касается, а любого футболиста, который в сезоне выстрелил. То есть не факт, что мы сейчас получим второго Рому Василюка. Он был самородок и из чемпионата в чемпионат и из года в год подтверждал, что он на самом деле классный игрок, – сказал Коваленок в эфире YouTube-проекта
В прошлом сезоне Шкурин забил 19 мячей выступая за «Энергетик».
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Коваленок о сезоне Шкурина: «Самое сложное для футболиста – закрепление результата. Не факт, что мы получим второго Рому Василюка»
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