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Индорхоккей. Евро-2020 (жен). Финал. Беларусь обыграла Голландию
26.01.2020 15:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Минске завершился чемпионат Европы по индорхоккею
Финал
Беларусь – Голландия – 1:1 (4:3 бул)
Отметим, что наша команда уступала 0:1, но за 16 секунд до конца основного времени матча сравняла счет. Это седьмое попадание в медали сборной Беларуси за последние девять ЧЕ. Ранее белоруски завоевывали одно золото, два серебра и четыре бронзы. Также сборная отобралась на ЧМ-2021.
В матче за третье место Чехия обыграла Германию в серии буллитов – 2:1 (основное время – 2:2).
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В Минске завершился чемпионат Европы по индорхоккею Финал Беларусь – Голландия – 1:1 (4:3 бул) Отметим, что наша команда уступала 0:1, но за 16 секунд до конца основного...
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