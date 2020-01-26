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Индорхоккей. Евро-2020 (жен). Финал. Беларусь обыграла Голландию

26.01.2020 15:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В Минске завершился чемпионат Европы по индорхоккею

Финал

Беларусь – Голландия – 1:1 (4:3 бул)

 

Отметим, что наша команда уступала 0:1, но за 16 секунд до конца основного времени матча сравняла счет. Это седьмое попадание в медали сборной Беларуси за последние девять ЧЕ. Ранее белоруски завоевывали одно золото, два серебра и четыре бронзы. Также сборная отобралась на ЧМ-2021.

В матче за третье место Чехия обыграла Германию в серии буллитов – 2:1 (основное время – 2:2).

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске завершился чемпионат Европы по индорхоккею Финал Беларусь – Голландия – 1:1 (4:3 бул) Отметим, что наша команда уступала 0:1, но за 16 секунд до конца основного...
 
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